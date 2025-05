Rebelión en Florida: Daniel Pérez tilda de “irresponsable” esta propuesta de Ron DeSantis

En medio de un enfrentamiento prolongado entre los líderes republicanos de Florida, el presidente de la Cámara de Representantes estatal, Daniel Pérez, intensificó su disputa con el gobernador Ron DeSantis al calificar de “irresponsable” la última iniciativa del Ejecutivo. El nuevo foco del conflicto fue la propuesta del mandatario para enviar cheques de 1000 dólares a millones de propietarios de viviendas.

Un nuevo capítulo en una larga disputa: Pérez contra DeSantis

La confrontación entre Pérez y DeSantis tiene un nuevo cruce que eleva el tono del debate interno en el Partido Republicano. Mientras el gobernador impulsó una política de beneficios directos a propietarios, el líder de la Cámara optó por una reducción estructural del gasto y de impuestos generales, como el gravamen sobre las ventas.

Según citó CBS News, durante una conferencia realizada el martes en Tallahassee, Daniel Pérez calificó como una “idea irresponsable” la propuesta del gobernador de enviar un reembolso de US$1000 a los propietarios de viviendas homesteaded. Es decir, aquellas registradas como residencia principal.

La iniciativa de DeSantis, anunciada a principios de abril desde la sede de Florida Realtors en Orlando, tiene como objetivo reducir la carga fiscal sobre más de 5,1 millones de propiedades, al cubrir los impuestos prediales destinados a educación.

Pérez desestimó esta propuesta al considerar que no resuelve el problema de fondo. “Estos cheques no bajan realmente las tasas impositivas. No solucionan el problema del impuesto a la propiedad. Solo representan a los contribuyentes del estado disculpándose por el gasto de los gobiernos locales, lo cual es una idea propia de legisladores de California, no de Florida”, expresó.

La propuesta de DeSantis: cheques para propietarios

La iniciativa del gobernador, presentada como un alivio fiscal directo y focalizado, buscaría implementarse en diciembre de 2025, a la espera de la aprobación de la Legislatura estatal para asignar los fondos necesarios.

La propuesta de DeSantis cubriría impuestos prediales educativos, pero Pérez exige bajar tasas en vez de dar reembolsos x.com/GovRonDeSantis

De acuerdo con el comunicado oficial del Ejecutivo:

El monto promedio del reembolso sería de US$1000 por propiedad registrada como residencia principal.

La medida abarcaría a más de 5,1 millones de viviendas en Florida.

El dinero se destinaría a cubrir la porción de impuestos destinada al financiamiento de los distritos escolares.

DeSantis planteó que esta iniciativa sería el primer paso hacia una eventual eliminación de los impuestos a la propiedad mediante una enmienda constitucional.

“La gente no debería pagarle alquiler al Estado para vivir en su propia casa”, afirmó DeSantis en su anuncio, en el que también instó a los legisladores a aprobar su plan sin demora.

La respuesta de Pérez: una estrategia centrada en el recorte de gastos

Pérez, sin embargo, tomó distancia tanto política como ideológica de ese enfoque. El legislador de Miami insistió en que la prioridad debe ser contener el gasto estatal y ofreció una alternativa más austera: un presupuesto de “necesidades críticas”, sin recortes impositivos masivos y con un incremento en las reservas fiscales del Estado.

Pérez propone reducir el impuesto sobre ventas del 6% al 5.25%, ahorrando $5000 millones anuales a los floridanos Captura de pantalla The Florida Channel

Entre las propuestas impulsadas por Pérez se incluyen:

Una reducción del impuesto sobre las ventas del 6% al 5,25%, que representaría un ahorro de US$5000 millones anuales para los consumidores.

La eliminación del 2% del impuesto sobre alquileres comerciales.

La supresión del impuesto a los servicios de comunicación.

El aumento del nivel de exención del impuesto a las ganancias corporativas.

El escenario legislativo en Florida de cara al futuro

Con la sesión legislativa extendida hasta el de junio y sin una definición clara sobre el paquete fiscal, las posiciones entre Pérez y DeSantis se tornan cada vez más irreconciliables. El gobernador busca avanzar con su estrategia de beneficios directos y visibilidad pública, mientras que el presidente de la Cámara apuesta a un recorte estructural y duradero del gasto.