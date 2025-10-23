Rebelión republicana en Florida: DeSantis arremetió contra sus propios legisladores por los impuestos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, volvió a encender la interna republicana con una dura crítica a sus propios legisladores estatales por el rumbo que tomaron las propuestas de reforma tributaria. En redes sociales, apuntó directamente al liderazgo de la Cámara de Representantes, al considerar que la multiplicidad de iniciativas para modificar los impuestos a la propiedad es una estrategia destinada al fracaso.

La crítica directa de Ron DeSantis a los legisladores republicanos por los impuestos a la propiedad

En un mensaje publicado el miércoles, DeSantis cuestionó abiertamente el enfoque de la Cámara baja, liderada por el republicano Daniel Pérez, y calificó el proceso como un intento deliberado por bloquear una reforma real.

En su cuenta de X, el gobernador DeSantis afirmó que colocar más de una medida sobre impuestos a la propiedad en la boleta electoral es un intento deliberado de bloquear una reforma real X: Ron DeSantis

“Colocar más de una medida sobre impuestos a la propiedad en la boleta representa un intento de matar cualquier avance en materia impositiva. Es un juego político, no un esfuerzo serio por hacer algo por la gente”, escribió el gobernador en su cuenta oficial.

Su declaración coincidió con una serie de movimientos dentro de la Legislatura de Florida, donde se presentaron varias resoluciones conjuntas con el objetivo de reformar o eliminar parte de los tributos inmobiliarios. El tono de DeSantis evidenció su frustración con lo que considera una maniobra interna para diluir el debate y evitar una decisión concreta que beneficie a los propietarios de viviendas.

El conflicto se amplió en los últimos meses debido a las diferencias entre DeSantis y Daniel Pérez, quienes tuvieron choques recurrentes sobre distintos temas fiscales. Según reportó Newsweek, el gobernador sostuvo una posición clara: eliminar completamente los impuestos sobre las viviendas registradas como residencia principal, conocidas como homesteaded properties.

La polémica sobre por las múltiples propuestas impositivas en Florida

Legisladores republicanos presentaron en la última semana ocho proyectos de ley que buscan reducir los impuestos a la propiedad en Florida. Las propuestas, según Newsweek, responden a la presión del propio DeSantis para aliviar la carga financiera que enfrentan los propietarios tras los incrementos en los valores inmobiliarios durante los últimos años.

La crítica pública de DeSantis evidencia su frustración con el liderazgo de la Cámara de Representantes, encabezado por el republicano Daniel Pérez Collage: (AP Photo/Rebecca Blackwell, File) - X (@Fla_Pol)

Entre las iniciativas destacadas se encuentran:

HJR 201: elimina los impuestos a la propiedad que no estén destinados al financiamiento de escuelas.

elimina los impuestos a la propiedad que no estén destinados al financiamiento de escuelas. HJR 203: propone eliminar gradualmente esos impuestos en un período de diez años.

propone eliminar gradualmente esos impuestos en un período de diez años. HJR 205: exime del pago a los mayores de 65 años sobre propiedades que sean su residencia principal.

exime del pago a los mayores de 65 años sobre propiedades que sean su residencia principal. HJR 207: establece una exención equivalente al 25% del valor tasado de la vivienda.

establece una exención equivalente al 25% del valor tasado de la vivienda. HJR 209: introduce un descuento de 100 mil dólares en impuestos para residencias que cuenten con seguro de propiedad.

introduce un descuento de 100 mil dólares en impuestos para residencias que cuenten con seguro de propiedad. HJR 211: elimina el límite de portabilidad, lo que permitiría a los propietarios transferir sus beneficios impositivos de una vivienda a otra.

elimina el límite de portabilidad, lo que permitiría a los propietarios transferir sus beneficios impositivos de una vivienda a otra. HJR 213: reduce el ritmo de aumento en las valuaciones fiscales de las propiedades.

La octava iniciativa, identificada como HB 215, no requeriría el voto popular. Su objetivo es restringir el aumento de tasas locales de impuestos y permitir que los matrimonios recién formados combinen los beneficios de su programa Save Our Homes.

¿Qué pasará en Florida con la reforma impositiva que plantea DeSantis?

La discusión sobre la reforma impositiva continuará en la próxima sesión legislativa, prevista para enero de 2026. Para que cualquiera de las medidas llegue a la boleta electoral, deberá recibir el apoyo del 60% tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado estatal. Luego, necesitará la misma proporción de votos en las urnas para convertirse en ley.

Como respuesta a la presión del gobernador, legisladores republicanos presentaron ocho proyectos de ley distintos que buscan reducir la carga impositiva para los propietarios de Florida tras los incrementos en los valores inmobiliarios Imagen compuesta

Por ahora, el gobernador mantiene su postura: simplificar el proceso, concentrar la decisión en una sola propuesta y evitar lo que considera una “trampa política”. En contraste, los legisladores del partido insisten en ofrecer múltiples caminos a los votantes.