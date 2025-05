Rebelión y volantazo: DeSantis está por firmar una nueva ley que influye en el agua potable de Florida

Una nueva ley votada por la legislatura de Florida generó un intenso debate público, con fuertes rechazos de sectores sanitarios, gobiernos locales y asociaciones médicas. La norma, presentada bajo el nombre SB 700, fue aprobada con una abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes estatal y representa un cambio drástico en la política sobre agua potable: prohíbe la adición de flúor en los sistemas públicos, pese a décadas de consenso científico que respaldan su uso para prevenir caries.

Florida: un cambio radical en el agua, sin nombrar al flúor

La ley SB 700, conocida también como la “Florida Farm Bill”, fue aprobada por 88 votos contra 27 en la Cámara baja y se encuentra ahora a la espera de la firma del gobernador Ron DeSantis. Aunque el texto legal no menciona explícitamente la palabra “fluoruro” o “fluoración”, en la práctica impide su utilización al establecer que solo podrán añadirse al agua sustancias químicas destinadas estrictamente a cumplir con estándares federales de potabilización o a la reducción de contaminantes.

Asociaciones médicas como la American Dental Association y los CDC advierten que la medida perjudicará especialmente a familias de bajos recursos con acceso limitado a dentistas Canva

Esta formulación fue interpretada por expertos y legisladores como una vía indirecta para prohibir el uso del flúor, un compuesto utilizado por muchas décadas en los sistemas de agua potable como método accesible y económico para fortalecer la salud dental.

Prohibición del flúor en el agua de Florida: críticas y apoyos a la polémica ley

El senador republicano Keith Truenow, autor del proyecto, defendió la legislación al argumentar que los ciudadanos deberían tener el control sobre lo que consumen. “Estamos aquí para hidratar, no para medicar”, sostuvo en declaraciones recogidas durante el debate legislativo. Según dijo, el flúor se encuentra disponible en pastas dentales, colutorios y tratamientos dentales profesionales, por lo que su presencia en el agua sería innecesaria.

Sin embargo, organizaciones sanitarias de renombre y legisladores del Partido Demócrata expresaron una enérgica oposición. El representante Daryl Campbell advirtió que los más afectados serán las familias trabajadoras.

“Este proyecto no perjudica a los ricos. Ellos seguirán asistiendo a sus dentistas privados. Pero para las personas que se levantan a las seis de la mañana, que no pueden faltar al trabajo para ir al odontólogo, esta ley elimina una herramienta segura, comprobada y accesible para cuidar su salud bucal”, citaron desde NBC News.

El senador republicano Keith Truenow defendió la ley al argumentar que el flúor está disponible en otros productos y que el agua no debe usarse como vehículo médico Canva

Por otro lado, importantes asociaciones médicas como la American Dental Association, la American Academy of Pediatrics y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) respaldaron históricamente la fluoración del agua. Según el CDC, el agua con niveles adecuados de flúor fortalece los dientes y previene la aparición de caries.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, también criticó la ley con dureza. “Estoy profundamente decepcionada por esta decisión que ignora el consenso científico y pone fin a una práctica que ha protegido nuestra salud durante generaciones”, expresó.

Asmismo, agregó que “la fluoración es segura, eficaz y especialmente importante para familias con acceso limitado a servicios dentales”. En su opinión, las decisiones sobre salud pública deberían quedar en manos de las comunidades locales.

Una ley con múltiples ramificaciones: a qué otros sectores afecta

Además de la restricción sobre el flúor, el proyecto SB 700 abarca diversas disposiciones relacionadas con la agricultura y la regulación estatal. La norma prevé, entre otras cosas:

La creación de un programa de promoción de carne vacuna de Florida, en coordinación con la Junta de Mejoramiento de Ganado del estado.

La exigencia de que los gobiernos locales autoricen la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, siempre que cumplan con estándares previamente definidos.

La obligación para empresas eléctricas de ofrecer tierras adquiridas antes de determinada fecha al Departamento de Agricultura antes de venderlas a terceros.

La norma también regula etiquetado de productos vegetales, al prohibir términos como "leche de avena" o "carne de soya" para proteger la industria ganadera Canva

Nueva reglamentación para productos a base de plantas

La ley SB 700 establece que los productos vegetales no podrán utilizar términos como “leche”, “carne” o “huevo” en su etiquetado si no provienen de animales. Esto significa que, por ejemplo, una bebida a base de avena no podrá venderse como “leche de avena”, sino que deberá denominarse “bebida de avena”, y la popular “carne de soya” deberá figurar como “soya texturizada”.

Para los defensores de esta medida, se trata de una forma de proteger la transparencia hacia los consumidores y evitar confusiones. Sin embargo, para algunos críticos se trata de un retroceso que favorece intereses del sector ganadero en detrimento de empresas de alimentos alternativos.

Si finalmente el gobernador DeSantis estampa su firma, Florida se convertirá en el segundo estado en Estados Unidos en prohibir el uso de flúor en el agua potable. Utah ya había adoptado una medida similar en marzo, tras la firma del gobernador Spencer Cox.

En paralelo, se presentaron proyectos de ley con objetivos similares en otros estados como Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Wisconsin y Carolina del Norte.