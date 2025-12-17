Ron DeSantis apoya esta medida de Donald Trump que afecta a familias migrantes: “Fin a esta locura”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se manifestó sobre una medida que impulsó Donald Trump a través de una orden ejecutiva que afecta a las familias migrantes. Se trata de la eliminación de la ciudadanía de Estados Unidos por nacimiento, una iniciativa cuya implementación o no está en manos de la Corte Suprema. El mandatario ya había expresado también su molestia con un programa dirigido a migrantes.

DeSantis apoyó la eliminación de la ciudadanía por nacimiento que propuso Trump

El mensaje del gobernador llegó a través de una publicación en su cuenta personal de X. Allí, mostró su molestia con una tendencia en la que extranjeros tienen hijos estadounidenses mediante la subrogación de vientres.

Ron DeSantis se mostró a favor de eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos Archivo

Concretamente, citó un posteo que hablaba sobre un artículo del The Wall Street Journal, el cual sostiene que docenas de multimillonarios chinos comienzan a tener hijos estadounidenses con esta vía.

Una captura de pantalla del título fue publicada por la cuenta @Geiger_Capital. El usuario dijo que “la ciudadanía por nacimiento debe terminar” y que el espíritu de la norma se dio en el contexto del siglo XIX y “claramente no funciona en el mundo moderno”.

DeSantis citó esta publicación y el caso de ciudadanos chinos y brindó su opinión. En primer lugar, calificó que el sistema actual permite tratar “la ciudadanía como mercancía”. En esa misma línea y mientras se espera la decisión judicial, dijo que este caso “podría darle combustible a la Corte para poner fin a esta locura”.

Ron DeSantis criticó la ciudadanía por nacimiento y apoyó la orden ejecutiva de Donald Trump Captura

La opinión de DeSantis contra programas que facilitan la llegada de migrantes

Más allá de que en este caso no se trató de una iniciativa que explícitamente posibilite la llegada de extranjeros a Estados Unidos, tener un hijo estadounidense efectivamente significa una vía legal para eventualmente instalarse en el país norteamericano.

En varias ocasiones, el gobernador de Florida se manifestó en múltiples ocasiones contra programas que tienen este mismo efecto, como por ejemplo el de las visas H-1B. Como parte de su agenda, el republicano suele cargar contra este programa.

Eso hizo recientemente en otra publicación de X, cuando citó un caso de California y dijo que estadounidenses pierden oportunidades laborales por este programa. “Otro ejemplo de cómo se utilizan las visas H-1B para contratar extranjeros cuando un estadounidense podría fácilmente cubrir esa vacante”, expresó.

El mensaje de Ron DeSantis sobre las visas H-1B Captura

En línea con la visión crítica de DeSantis, un potencial próximo gobernador de Florida mostró su desacuerdo con las visas H-1B. Se trata de James Fishback, que como uno de sus ejes de campaña dijo que si es elegido hará todo lo posible para desincentivar su uso en el Estado del Sol.

La Corte Suprema debe decidir sobre la eliminación de la ciudadanía por nacimiento

El comentario de DeSantis llegó en el marco de una decisión que debe tomar el máximo tribunal. Luego de la publicación de la orden ejecutiva de Trump que terminaba con esta disposición, esta entró en una disputa judicial sobre su constitucionalidad.

La discusión es sobre la Enmienda 14, que indica que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción de este país son ciudadanas“. El presidente argumenta que los inmigrantes ilegales no están sujetos a la jurisdicción estadounidense, por lo que sus hijos no deberían recibir el estatus.

La aplicación de la medida por ahora se mantiene en suspenso y será la Corte Suprema quien determine si finalmente entra en vigor o no.