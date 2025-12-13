Buenas noticias en California: los programas de Gavin Newsom para proporcionar hogar a más de 1000 personas

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una inversión millonaria para otorgar vivienda a más de 1000 habitantes del estado. El líder demócrata detalló que se tratan de más de 70 proyectos en 22 condados del territorio.

Qué dijo Newsom sobre los programas de vivienda en California: subvención millonaria

Newsom dio detalles sobre la iniciativa a cargo del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD, por sus siglas en inglés). “Este año, más familias californianas tendrán un hogar gracias a las inversiones estatales vitales y duraderas", señaló.

Newsom aseguró que estos programas representan un gran avance para la población de California Meg Kinnard - AP

El gobernador demócrata resaltó que la creación de proyectos representa un avance sobre que los potenciales propietarios tengan la oportunidad de adquirir una vivienda.

“Estamos reduciendo los trámites burocráticos, ampliando la asequibilidad y acelerando el acceso para que la promesa de ser propietario de una vivienda esté al alcance de más familias californianas”, expresó en un comunicado publicado por la administración estatal el 8 de diciembre pasado.

Así, Newsom destinó 181,1 millones de dólares a decenas de proyectos sobre el hogar en el territorio, con el objetivo de “revitalizar comunidades y aumentar las oportunidades de vivienda propia”.

Ciertas ciudades de Texas aprobaron regulaciones y prohibiciones sobre los alquileres temporarios: el caso de Houston Freepik

“Ser propietario de una vivienda es una de las herramientas más importantes para crear seguridad financiera generacional“, advirtió la secretaria de la Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda del estado, Tomiquia Moss. Y apuntó que el fin de la iniciativa es abordar las desigualdades históricas de la propiedad.

Cuántas familias podrán beneficiarse del programa de Newsom en California

El programa CalHOME, junto a las subvenciones de Vivienda para Trabajadores Agrícolas Joe Serna, se centrará en la creación de 74 proyectos en 22 condados de California, para beneficiar a 1172 hogares de bajos ingresos.

En tanto, otras iniciativas de Serna ayudarán a 103 trabajadores agrícolas y sus familias. Hasta el momento, estos programas recibieron subvenciones de casi US$448 millones y proporcionaron ayuda a 192 grupos de ese sector.

La iniciativa en California tiene el objetivo de facilitar el acceso a decenas de familias a un hogar Freepik - Freepik

Otros proyectos que Newsom quiere fortalecer en California

El líder demócrata detalló los objetivos que mantiene durante su gestión al frente del Estado Dorado, en materia de vivienda para los californianos. Entre los más destacados, mencionó: