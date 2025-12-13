Se autodeportó por los US$1000, pero no le pagaron y ahora le prohibieron el reingreso a EE.UU. por 10 años

Yarlidis Goez utilizó la aplicación CBP Home para salir voluntariamente de Estados Unidos. A través de este programa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los solicitantes pueden obtener un vuelo gratuito y un bono de 1000 dólares a cambio de su autodeportación. La mujer siguió los pasos indicados, pero ahora aseguró que no obtuvo el pago y que tampoco fue informada de una penalidad migratoria que ahora le impide regresar durante una década.

El testimonio reabre dudas sobre el programa de autodeportación del DHS

La experiencia de Goez, ciudadana colombiana y madre de cuatro hijos, reactivó el debate sobre el programa de autodeportación promovido por el DHS. El mecanismo, difundido como una vía ordenada para que inmigrantes sin estatus legal abandonen Estados Unidos por cuenta propia, promete cubrir los gastos de viaje y otorgar un bono económico a quienes completen el proceso mediante la aplicación.

La madre colombiana decidió dejar EE.UU. el 2 de diciembre de 2025 Captura de pantalla Telemundo

La madre colombiana decidió hacer uso del programa el 2 de diciembre. Según su relato, llevó a cabo todos los pasos indicados:

Registró su intención de salida.

Acudió a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Abordó un vuelo desde Tucson, Arizona, hacia Colombia junto con sus hijos.

El procedimiento ocurrió, afirma, tal como lo explicaban las instrucciones oficiales. Sin embargo, al llegar a su país natal no recibió el bono económico prometido de US$1000.

“No pensé que no me fueran a cumplir la verdad, pensé que tenían palabra”, señaló en una entrevista con Telemundo. Además, Goez se enteró al momento de su salida de una sanción migratoria que le impide entrar a Estados Unidos durante los próximos diez años. La madre aseguró que desconocía por completo esta consecuencia en el momento en el que realizó el trámite. “Cuando apliqué me dijeron que no había castigo ni nada”, relató.

CBP Home: el reclamo por el bono y el silencio del DHS

Goez afirmó que, al aterrizar en Colombia, intentó contactar a las autoridades a través del mismo correo y los canales usados durante el proceso. Hasta ahora, señaló, no ha recibido respuesta.

La mujer afirmó que tampoco encontró actualizaciones en la aplicacion de la CBP usembassy.gov

Por otra parte, indicó que no encontró actualizaciones dentro de la aplicación CBP Home que confirmen el estado del pago pendiente. La madre explicó que el bono habría sido fundamental para estabilizar a su familia tras el retorno.

“Me ayudaría demasiado la verdad, podría comprarles las cosas a mis niños, seguir con su tratamiento, podría alquilar en otro lado”, dijo. Desde su perspectiva, cumplió con cada paso indicado en la plataforma y confió en que el incentivo económico sería otorgado.

¿Qué promete el DHS con la aplicación CBP Home?

De acuerdo con la información oficial del DHS, el programa de autodeportación busca ofrecer a inmigrantes en situación irregular una vía rápida, organizada y libre de detención para regresar a sus países de origen. Las autoridades lo describen como una alternativa que permite evitar multas, obtener un vuelo sin costo y recibir un bono de US$1000 de salida destinado a facilitar la transición.

El DHS señaló que quienes se registran mediante CBP Home no serán considerados prioridad para detención mientras se procesa su salida. Además, el programa incluye apoyo logístico, como la gestión de documentos de viaje, y permite coordinar la fecha de partida para acomodarla a asuntos laborales o familiares.

La aplicación móvil CBP Home se ha rediseñado para facilitar la autodeportación voluntaria DHS

CBP Home: un programa central dentro de la estrategia migratoria de Trump

En comunicados recientes, el DHS afirmó que más de 1,9 millones de inmigrantes en situación irregular optaron por salir voluntariamente de Estados Unidos desde enero de 2025 al utilizar este mecanismo. Además, mencionó que más de 605 mil personas fueron deportadas mediante operativos del ICE.

Las autoridades presentaron estas cifras como parte de un esfuerzo más amplio para reforzar el control migratorio y reducir la presencia de personas sin estatus legal. La estrategia incluye operativos focalizados, coordinados entre ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), dirigidos especialmente a aquellos con antecedentes delictivos o con órdenes de salida pendientes.

La administración federal considera que el programa de autodeportación es una herramienta que contribuye a disminuir la presión sobre el sistema migratorio y facilita la salida ordenada de quienes deciden regresar a su país sin intervención forzada del Estado.