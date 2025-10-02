Ron DeSantis expuso los logros del DOGE en Florida y apuntó contra el aumento de impuestos: “Es inadmisible”

El gobernador Ron DeSantis presentó los descubrimientos de las auditorías del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Florida (DOGE, por sus siglas en inglés), inspirado en el creado por Elon Musk al inicio de la segunda administración Donald Trump. Según el mandatario, los hallazgos reflejan un patrón de gastos innecesarios y un mal uso del dinero de los contribuyentes.

Auditorías en Florida: qué gastos cuestionados reveló el informe de DeSantis

En las redes sociales del mandatario, resaltó los hallazgos y logros del Florida DOGE durante estos meses. Acompañado por el Director Financiero, Blaise Ingoglia, presentaron auditorías que revelaron presuntos casos de “despilfarro, fraude y abuso encontradas en gobiernos locales de Florida”.

DeSantis continúa su lucha contra los impuestos en Florida Captura de pantalla X @GovRonDeSantis

Florida DOGE comenzó sus investigaciones en julio, con foco en jurisdicciones que habían experimentado aumentos excesivos de gasto desde el año fiscal 2020. El objetivo era identificar prácticas cuestionables, exponer el fraude y proteger a los contribuyentes. Los informes revelaron casos llamativos:

Jacksonville : 7,5 millones de dólares en una vereda de 1,5 kilómetros; US$75.000 en un “holograma” de la alcaldesa Donna Deegan y US$1,9 millones en subvenciones para grupos artísticos enfocados en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

: 7,5 millones de dólares en una vereda de 1,5 kilómetros; US$75.000 en un “holograma” de la alcaldesa Donna Deegan y US$1,9 millones en subvenciones para grupos artísticos enfocados en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). Pensacola : US$150 mil a una empresa para traer shows de drag al teatro Seanger.

: US$150 mil a una empresa para traer shows de drag al teatro Seanger. Gainesville : US$189 mil para un Director de Equidad e Inclusión; entrenamiento obligatorio en identidad y cultura, incluyendo la “rueda de poder/privilegio”.

: US$189 mil para un Director de Equidad e Inclusión; entrenamiento obligatorio en identidad y cultura, incluyendo la “rueda de poder/privilegio”. Orlando y St. Petersburg : Orlando gastó US$460 mil desde 2020 para contar árboles como parte de un “inventario de árboles” y asignó US$150 mil en tres años para ayudar a indocumentados a evadir la deportación. St. Petersburg utilizó US$258 mil de fondos de la ciudad y servicios médicos de emergencia para eventos del Orgullo.

: Orlando gastó US$460 mil desde 2020 para contar árboles como parte de un “inventario de árboles” y asignó US$150 mil en tres años para ayudar a indocumentados a evadir la deportación. St. Petersburg utilizó US$258 mil de fondos de la ciudad y servicios médicos de emergencia para eventos del Orgullo. Otros condados: Orange County destinó $223 mil para servicios LGBT juveniles que promueven la identidad de género; Hillsborough County destinó $572 mil en capacitación sobre prejuicios inconscientes; y Broward County gastó $890 mil en programas DEI desde el año fiscal 2020.

Los hallazgos realizados por DOGE Florida compartidos por el gobernador

El mensaje de DeSantis contra los impuestos en Florida

En su cuenta de X, el mandatario se mostró impresionado por los resultados de las auditorías en ciudades y condados, sobre todo en lugares donde los contribuyentes le habían mostrado su preocupación por uso impropio de fondos.

“Estas auditorías han descubierto muchos usos irresponsables de los fondos de los contribuyentes. Es inadmisible que los gobiernos locales aumenten los impuestos a los floridanos para subsidiar gastos innecesarios”, señaló el gobernador.

Por último, destacó que “bajo su liderazgo” los ciudadanos del Estado del Sol “pueden seguir esperando” responsabilidad fiscal a nivel estatal. “Estamos trabajando para brindar alivio a nuestros ciudadanos que están afectados por los impuestos a la propiedad a nivel local”, concluyó.

DeSantis impulsó varias leyes para reducir los impuestos en Florida X (@GovRonDeSantis)

Los intentos de DeSantis para eliminar impuestos en Florida

En paralelo a sus críticas, DeSantis anunció medidas concretas para reducir impuestos. Desde el 8 de septiembre hasta el 31 de diciembre, rige una exención sobre artículos de caza, pesca y campamento, lo que elimina temporalmente las tasas a productos de recreación. La normativa aclara que la medida no incluye alquileres ni compras con fines comerciales.

Asimismo, el 1 de octubre entró en vigor la HB 7031, que elimina el impuesto al arrendamiento y las tarifas de licencia por el uso de propiedades comerciales en Florida. Esta disposición busca generar un alivio fiscal para empresas y propietarios, al tiempo que simplifica las obligaciones tributarias en el estado.