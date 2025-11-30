Ron DeSantis le cerró la puerta definitivamente a estas licencias de conducir: “No va a pasar en Florida”

Ron DeSantis enfatizó que no tiene pensado implementar en Florida las licencias de conducir digitales. De manera contundente, el mandatario estatal republicano subrayó que su administración tiene la decisión tomada de no incorporar esta tecnología. Según argumentó, la razón es que los gobiernos podrían utilizarla para violar la privacidad de los ciudadanos.

DeSantis confirmó que Florida no tendrá licencias de conducir digitales

La comunicación fue a través de una publicación en X, donde el republicano usó su cuenta personal para dejar clara la visión de su administración sobre el tema.

Todo comenzó con la pregunta de un usuario: "Gobernador, ¿cuándo Florida va a digitalizar la licencia de conducir? Otros estados lo hacen y parece muy conveniente".

Ron DeSantis remarcó que no se usará la licencia de conducir digital en Florida Captura

Frente a esa consulta, DeSantis no dejó dudas respecto de las posibilidades reales de que esa tecnología se aplique en el Estado Soleado. “La conveniencia de una licencia de conducir digital se ve superada por la posibilidad de que el gobierno abuse de ella”, expresó en el comienzo de su publicación.

A continuación dejó en claro que su gobierno no tiene en los planes adoptar este formato para los documentos estatales: “No va a pasar en Florida. Sin identificación digital”.

Florida tenía licencias de conducir digitales, pero las eliminó en 2024

A pesar de la firme postura del gobernador sobre el tema, Florida tenía una app que permitía mostrar la licencia de conducir en formato digital.

Se trata de la Florida Smart ID, que estuvo vigente desde 2022 hasta su eliminación en 2024, aunque nunca reemplazó al documento físico.

De manera complementaria al carnet tradicional, la aplicación era una manera válida de exhibir la identificación estatal a una autoridad que lo requiriera. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) desactivó la plataforma en julio de 2024.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida eliminó la app en 2024 Flhsmv

En aquel entonces, eliminó la app de las tiendas para prohibir su descarga y recomendó a los usuarios que la tuvieran borrarla de inmediato. El argumento de la entidad para esta decisión fue que el servicio tenía problemas de funcionamiento.

Además de indicar a los más de 521 mil ciudadanos que la habían descargado que ya no la usaran, las autoridades de Florida expresaron que a comienzos del 2025 un nuevo desarrollador lanzaría una versión mejorada. Sin embargo, ese cambio nunca sucedió.

DeSantis ya había criticado las identificaciones digitales

Lejos de ser una opinión nueva, el gobernador ya había dejado en claro en los últimos meses su postura respecto de las identificaciones digitales. En una publicación de X de octubre, criticó el uso de esta tecnología.

El gobernador de Florida, DeSantis, ya había criticado la identificaciones digitales Captura

El comentario de DeSantis era en referencia a una supuesta medida anunciada por el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. En específico, una declaración del británico fue retomada por un usuario, quien aseguró que se usaría la documentación digital para hacer pagos.

En respuesta, el republicano se mostró en contra: “Vincular la identificación digital con el acceso a las instituciones financieras es una forma obvia en que las autoridades centrales la utilizarán para restringir la libertad individual”.

“A veces, las políticas peligrosas se disfrazan para parecer menos amenazantes, es decir, un lobo con piel de oveja. La identificación digital no es eso: es un lobo que se presenta como lobo”, sentenció.