Ron DeSantis le cerró la puerta definitivamente a estas licencias de conducir: “No va a pasar en Florida”
Al ser consultado por un residente del estado en redes sociales, el gobernador fue contundente y dijo que no aplicará esta tecnología
- 3 minutos de lectura'
Ron DeSantis enfatizó que no tiene pensado implementar en Florida las licencias de conducir digitales. De manera contundente, el mandatario estatal republicano subrayó que su administración tiene la decisión tomada de no incorporar esta tecnología. Según argumentó, la razón es que los gobiernos podrían utilizarla para violar la privacidad de los ciudadanos.
DeSantis confirmó que Florida no tendrá licencias de conducir digitales
- La comunicación fue a través de una publicación en X, donde el republicano usó su cuenta personal para dejar clara la visión de su administración sobre el tema.
- Todo comenzó con la pregunta de un usuario: "Gobernador, ¿cuándo Florida va a digitalizar la licencia de conducir? Otros estados lo hacen y parece muy conveniente".
Frente a esa consulta, DeSantis no dejó dudas respecto de las posibilidades reales de que esa tecnología se aplique en el Estado Soleado. “La conveniencia de una licencia de conducir digital se ve superada por la posibilidad de que el gobierno abuse de ella”, expresó en el comienzo de su publicación.
A continuación dejó en claro que su gobierno no tiene en los planes adoptar este formato para los documentos estatales: “No va a pasar en Florida. Sin identificación digital”.
Florida tenía licencias de conducir digitales, pero las eliminó en 2024
A pesar de la firme postura del gobernador sobre el tema, Florida tenía una app que permitía mostrar la licencia de conducir en formato digital.
Se trata de la Florida Smart ID, que estuvo vigente desde 2022 hasta su eliminación en 2024, aunque nunca reemplazó al documento físico.
De manera complementaria al carnet tradicional, la aplicación era una manera válida de exhibir la identificación estatal a una autoridad que lo requiriera. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) desactivó la plataforma en julio de 2024.
En aquel entonces, eliminó la app de las tiendas para prohibir su descarga y recomendó a los usuarios que la tuvieran borrarla de inmediato. El argumento de la entidad para esta decisión fue que el servicio tenía problemas de funcionamiento.
Además de indicar a los más de 521 mil ciudadanos que la habían descargado que ya no la usaran, las autoridades de Florida expresaron que a comienzos del 2025 un nuevo desarrollador lanzaría una versión mejorada. Sin embargo, ese cambio nunca sucedió.
DeSantis ya había criticado las identificaciones digitales
Lejos de ser una opinión nueva, el gobernador ya había dejado en claro en los últimos meses su postura respecto de las identificaciones digitales. En una publicación de X de octubre, criticó el uso de esta tecnología.
El comentario de DeSantis era en referencia a una supuesta medida anunciada por el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. En específico, una declaración del británico fue retomada por un usuario, quien aseguró que se usaría la documentación digital para hacer pagos.
En respuesta, el republicano se mostró en contra: “Vincular la identificación digital con el acceso a las instituciones financieras es una forma obvia en que las autoridades centrales la utilizarán para restringir la libertad individual”.
“A veces, las políticas peligrosas se disfrazan para parecer menos amenazantes, es decir, un lobo con piel de oveja. La identificación digital no es eso: es un lobo que se presenta como lobo”, sentenció.
Otras noticias de Ron DeSantis
EE.UU. El apoyo de Ron DeSantis a las medidas propuestas por Trump para pausar la inmigración de algunos países
“Abusan de los perros". La ley que impulsa DeSantis en Florida contra las “fábricas de cachorros”
Calendario 2026 en Florida. Todas las leyes de Ron DeSantis que entran en vigor el 1° de enero
- 1
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 30 de noviembre
- 2
Tesoro escondido: los 25 años de una experiencia que unió conservación con turismo y contribuyó a inspirar una tendencia
- 3
ADN del crimen. Luz verde para conocer la verdad sobre un asesinato que estuvo oculto durante más de cuatro décadas
- 4
Horóscopo: cómo será tu semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2025