Buenas noticias en California: la millonaria inversión de Gavin Newsom que facilita el acceso a la vivienda

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que enviará un total de 56 millones de dólares a 54 condados para que se aseguren de garantizarles el acceso a la vivienda a los jóvenes que corran riesgo de quedarse sin hogar. La medida surgió como respuesta a los recortes federales impuestos por la administración Trump, informaron autoridades locales.

En qué consiste la inversión millonaria de Newsom para el acceso a la vivienda en California

El mandatario californiano comunicó en su cuenta de X que su objetivo es ampliar el acceso a la vivienda para que los jóvenes que residan en el estado “nunca tengan que elegir entre educación, pagar el alquiler o poner la comida en la mesa”.

Newsom pretende ayudar a los jóvenes que tienen difícil acceso a un hogar Godofredo A. Vásquez� - AP�

“No los dejaremos atrás”, prometió Newsom. Por su parte, desde la oficina del gobernador agregaron más información y aseguraron que se trata de una respuesta a los recortes del gobierno federal.

Explicaron que el líder demócrata está “avanzando en la estrategia integral de California para apoyar a las comunidades locales y ayudar a abordar la falta de vivienda”.

De acuerdo con Sierra Sun Times, el apoyo estatal está dirigida a 54 condados. Tomiquia Moss, secretaria de la Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda, declaró que los fondos “ayudan a brindar a los jóvenes adultos vulnerables, muchos de ellos sin apoyo familiar, acceso a estabilidad y oportunidades que pueden cambiar el rumbo de sus vidas”.

Y continuó: “En colaboración con los condados, garantizamos que los jóvenes que salen del sistema de acogida o de libertad condicional cuenten con los recursos necesarios para lograr y conservar una vivienda estable”.

Newsom pretende mejorar el acceso a la vivienda en California Facebook Gavin Newsom

Qué programas incluyen las subvenciones de Newsom para el acceso a la vivienda en California

Los condados incluidos en la iniciativa -que fueron elegidos según la necesidad- podrán destinar los fondos a distintos programas estatales que tienen como objetivo garantizar el acceso a la vivienda para los jóvenes vulnerables:

El programa de Vivienda de Transición (THP, por sus siglas en inglés) , destinado a las agencias de bienestar infantil del condado a identificar y ayudar con los recursos de vivienda y mejorar la coordinación de servicios.

, destinado a las agencias de bienestar infantil del condado a identificar y ayudar con los recursos de vivienda y mejorar la coordinación de servicios. El programa de Navegación y Mantenimiento de Viviendas (HNMP, por sus siglas en inglés) , que brinda fondos a los condados para capacitar a los trabajadores sociales de las agencias de bienestar infantil.

, que brinda fondos a los condados para capacitar a los trabajadores sociales de las agencias de bienestar infantil. El Programa de Vivienda de Transición más Suplemento de Vivienda (THP-SUP, por sus siglas en inglés), que asigna subvenciones para ayudar a los adultos jóvenes que han salido del sistema de cuidado temporal el día de su 18.° cumpleaños o después.

La medida de Newsom aparece como respuesta a los recortes federales de Donald Trump Imagen compuesta

En qué se basa el enfoque actual de Newsom sobre sus políticas en California

De acuerdo con Sierra Sun Times, hay cinco aristas principales en las que el gobernador californiano está centrado actualmente.