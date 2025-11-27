Buenas noticias en California: la millonaria inversión de Gavin Newsom que facilita el acceso a la vivienda
El mandatario comunicó que su objetivo es ampliar el acceso a la vivienda para los jóvenes que residen en el estado
- 3 minutos de lectura'
El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que enviará un total de 56 millones de dólares a 54 condados para que se aseguren de garantizarles el acceso a la vivienda a los jóvenes que corran riesgo de quedarse sin hogar. La medida surgió como respuesta a los recortes federales impuestos por la administración Trump, informaron autoridades locales.
En qué consiste la inversión millonaria de Newsom para el acceso a la vivienda en California
El mandatario californiano comunicó en su cuenta de X que su objetivo es ampliar el acceso a la vivienda para que los jóvenes que residan en el estado “nunca tengan que elegir entre educación, pagar el alquiler o poner la comida en la mesa”.
“No los dejaremos atrás”, prometió Newsom. Por su parte, desde la oficina del gobernador agregaron más información y aseguraron que se trata de una respuesta a los recortes del gobierno federal.
Explicaron que el líder demócrata está “avanzando en la estrategia integral de California para apoyar a las comunidades locales y ayudar a abordar la falta de vivienda”.
De acuerdo con Sierra Sun Times, el apoyo estatal está dirigida a 54 condados. Tomiquia Moss, secretaria de la Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda, declaró que los fondos “ayudan a brindar a los jóvenes adultos vulnerables, muchos de ellos sin apoyo familiar, acceso a estabilidad y oportunidades que pueden cambiar el rumbo de sus vidas”.
Y continuó: “En colaboración con los condados, garantizamos que los jóvenes que salen del sistema de acogida o de libertad condicional cuenten con los recursos necesarios para lograr y conservar una vivienda estable”.
Qué programas incluyen las subvenciones de Newsom para el acceso a la vivienda en California
Los condados incluidos en la iniciativa -que fueron elegidos según la necesidad- podrán destinar los fondos a distintos programas estatales que tienen como objetivo garantizar el acceso a la vivienda para los jóvenes vulnerables:
- El programa de Vivienda de Transición (THP, por sus siglas en inglés), destinado a las agencias de bienestar infantil del condado a identificar y ayudar con los recursos de vivienda y mejorar la coordinación de servicios.
- El programa de Navegación y Mantenimiento de Viviendas (HNMP, por sus siglas en inglés), que brinda fondos a los condados para capacitar a los trabajadores sociales de las agencias de bienestar infantil.
- El Programa de Vivienda de Transición más Suplemento de Vivienda (THP-SUP, por sus siglas en inglés), que asigna subvenciones para ayudar a los adultos jóvenes que han salido del sistema de cuidado temporal el día de su 18.° cumpleaños o después.
En qué se basa el enfoque actual de Newsom sobre sus políticas en California
De acuerdo con Sierra Sun Times, hay cinco aristas principales en las que el gobernador californiano está centrado actualmente.
- Abordar la salud mental y su impacto en la falta de vivienda, con bonos que incluyen millones de dólares.
- Crear nuevas vías para quienes más necesitan ayuda.
- Optimización y priorización de la construcción de nuevas viviendas.
- Crear refugio y apoyo.
- Desmantelamiento de campamentos peligrosos.
Otras noticias de Agenda EEUU
Día de Acción de Gracias. Qué significa Thanksgiving y cuál es su historia en Estados Unidos
Con mucho viento. A qué hora exacta comienza el desfile de Macy’s este Día de Acción de Gracias en Nueva York
Desaprobación. Trump sigue en caída entre los hispanos: la encuesta que muestra cómo viven los latinos en EE.UU.
- 1
Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
- 2
La revelación de Claudio Zuchovicki sobre el precio de las propiedades
- 3
Declararon la quiebra de Radio del Plata y prohíben la salida del país del presidente de la sociedad que la operaba
- 4
Champions League: 42 goles en los nueve partidos de la jornada, con emociones y sorpresas