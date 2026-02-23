Seguro Social en Florida: el calendario y de cuánto será el pago en marzo 2026

Los beneficiarios del Seguro Social en Florida ya cuentan con el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026. Las fechas de depósito se distribuirán de forma escalonada, según el día de nacimiento de cada jubilado. Además, los montos reflejan el aumento del 2,8% por Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés), aplicado a comienzos de año para compensar la inflación.

Cómo queda el calendario de pagos del Seguro Social para Florida

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), los pagos en Florida comienzan el segundo miércoles del mes y continúan de manera progresiva durante las dos semanas siguientes. El esquema incluye tanto a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) como al programa de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI).

Los pagos de Seguro Social en Florida se realizarán el 11, 18 y 25 de marzo (AP Foto/Jenny Kane)

El cronograma de pagos se organiza en tres turnos los miércoles, según la fecha de nacimiento de cada persona y para marzo queda de la siguiente manera:

Fecha de nacimiento del día 1° al 10 : 11 de marzo

: Fecha de nacimiento del día 11 al 20 : 18 de marzo

: Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 25 de marzo

Los beneficiarios inscriptos antes de mayo de 1997 o quienes reciben ambos beneficios —Seguro Social y SSI— percibirán su depósito el martes 3 de marzo.

Además, como el 1° de marzo cae domingo, los beneficiarios de la SSI recibirán el pago de forma adelantada el viernes 27 de febrero, para asegurar que los residentes del Estado del Sol dispongan de sus recursos a tiempo.

De cuánto será el pago del Seguro Social en marzo de 2026

Este año, los beneficiarios han visto un aumento en sus cheques gracias al ajuste anual por COLA del 2.8%. Esta actualización se diseñó para contrarrestar la inflación y supone un incremento medio de US$56 mensuales en las pensiones de jubilación, un cambio que ya se encuentra totalmente vigente y se aplica en los depósitos actuales, según la página oficial de la SSA.

Los pagos de la Seguridad Social tuvieron un aumento por el ajuste COLA del 2.8% para el 2026 (Archivo) Freepik

Los montos para marzo, con el incremento por el COLA, quedan de la siguiente manera:

Trabajadores jubilados: US$2071

Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208

Madre viuda y dos hijos: US$3898

Viuda(o) anciana sola: US$1919

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937

Todos los trabajadores discapacitados: US$1630

La agencia también actualizó los montos máximos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) bajo el nuevo ajuste por inflación. Para este 2026, los pagos individuales son los siguientes:

US$994 para una persona elegible.

para una persona elegible. US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.

para una persona elegible con un cónyuge elegible. US$498 para una persona esencial.

El incremento del 2,8% impacta a aproximadamente 71 millones de personas y supera el ajuste del 2,5% aplicado en 2025. Aunque se ubica levemente por debajo del promedio de la última década (3,1%), mantiene la tendencia de actualización anual frente a la inflación.

En el feriado de Juneteenth las oficinas del Seguro Social permanecerán cerradas Imagen de Freepik

Qué documentos se necesitan para obtener una tarjeta de Seguro Social

La SSA destaca que se deben presentar documentos originales o copias certificadas por la agencia que los emitió, ya que no se aceptarán fotocopias. Además, todos los documentos deben estar vigentes. Entre ellos se incluye los siguientes, según el sitio web oficial: