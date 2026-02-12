A partir del 1° de julio de 2027: la fecha en que las licencias de Florida comenzarían a distinguir a migrantes

La Cámara de Representantes de Florida analiza un proyecto que modificará el formato de las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas en el estado. Se trata de la iniciativa HB 991, un proyecto que, de ser aprobado, requeriría la obligación de indicar en el documento físico si la persona es ciudadana estadounidense y así diferenciarla de los no ciudadanos, como residentes permanentes o titulares de estatus migratorio temporal.

Qué establece la ley HB 991 sobre las licencias de conducir en Florida

El eje central de la HB 991 es la incorporación obligatoria de una leyenda que identifique a quienes poseen ciudadanía estadounidense.

Según el texto en discusión, si la iniciativa es aprobada por la Legislatura y firmada por el gobernador, a partir del 1° de julio de 2027 las nuevas licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas a ciudadanos estadounidenses deberán incluir una designación visible de ciudadanía.

Una propuesta de ley busca introducir cambios significativos en la forma en que se identificará el estatus legal de las personas en el permiso de conducir Archivo

La disposición se aplicará a documentos nuevos, renovaciones y duplicados. Esto implica que, a partir de esa fecha, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) deberá adaptar el diseño y los sistemas de emisión para reflejar esta información en el soporte físico.

El proyecto también contempla que, si una persona adquiere la ciudadanía después de haber obtenido su licencia, el organismo deberá emitir una nueva tarjeta sin costo adicional, siempre que el titular actualice su estatus dentro del plazo correspondiente.

Distinción entre ciudadanos y migrantes en la identificación estatal

Actualmente, el Flhsmv verifica el estatus migratorio para emitir documentos compatibles con el sistema federal Real ID. Sin embargo, esa verificación no siempre se refleja de manera explícita en el frente del documento.

La HB 991 dispone que el estatus registrado en el sistema al momento de la emisión quede plasmado en la credencial. En consecuencia, quienes no sean ciudadanos, como residentes permanentes legales o personas con estatus migratorio temporal, recibirán una identificación que no contendrá la leyenda reservada a ciudadanos.

El resultado será una diferenciación visible entre ciudadanos y no ciudadanos en las licencias e identificaciones estatales. La propuesta no elimina la posibilidad de que los residentes obtengan documentos, pero sí establece una distinción obligatoria.

La ley exige que el Flhsmv emita una nueva tarjeta sin costo alguno si el titular actualiza su estatus legal a tiempo tras convertirse en ciudadano de los EE.UU. Miami-Dade County Office of the Tax Collector/Flhsmv

Documentos válidos para acreditar la ciudadanía en Florida

La HB 991 enumera los comprobantes que podrán utilizarse para demostrar la ciudadanía estadounidense al momento de solicitar o actualizar una licencia de conducir o tarjeta de identificación. Entre los documentos aceptados, figuran:

Pasaporte de EE.UU. vigente o la tarjeta de pasaporte.

Certificado de nacimiento emitido en territorio estadounidense.

Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero expedido por el Departamento de Estado.

Certificados de naturalización.

Certificados de ciudadanía, junto con números de registro o certificación emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional

Una orden de un tribunal federal que otorgue la ciudadanía también será válida como respaldo documental.

En los casos en que el nombre legal del solicitante no coincida con el que figura en los documentos presentados, será obligatorio aportar documentación que justifique el cambio de nombre. Esto puede incluir resoluciones judiciales, actas de matrimonio u otros registros oficiales.

El objetivo es garantizar que el estatus consignado en la licencia corresponda a la información verificada en los sistemas oficiales antes de imprimir la designación de ciudadanía en el documento.

La normativa esta dirigida a aquellos que tienen la ciudadanía para diferenciarlos de quienes no la tienen Freepick

Estado actual del proyecto en la Legislatura de Florida

Hasta el 9 de febrero de 2026, la HB 991 se encontraba bajo análisis en el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes de Florida. Con anterioridad, el texto había superado una primera instancia en el Subcomité de Operaciones Gubernamentales mediante votación favorable.

Para convertirse en ley, la propuesta debe completar varias etapas. En primer lugar, necesita obtener aprobación en el comité donde se encuentra radicada. Posteriormente, debe ser sometida a votación en el pleno de la Cámara de Representantes.

Una vez que avance en esa instancia, el proyecto debe ser tratado y aprobado por el Senado de Florida. Finalmente, el texto deberá enviarse al gobernador para su firma o veto.