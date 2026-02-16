Desde el 23 de febrero: un barrio de Los Ángeles implementará una estrategia anti-ICE para proteger a migrantes

Un grupo de vecinos de Highland Park, un barrio de Los Ángeles, puso en marcha un mecanismo de aviso comunitario para alertar sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el área. El plan consiste en instalar sirenas en viviendas y comercios con el objetivo de advertir a las familias cuando se detecten operativos migratorios en el vecindario.

Cómo funciona el sistema de sirenas en Highland Park para alertar la presencia del ICE

La propuesta es impulsada por el Grupo de Apoyo Comunitario de Highland Park, una organización creada por residentes que busca brindar información y recursos ante el incremento de acciones federales en la ciudad. Según explicaron sus integrantes, la medida pretende ofrecer tiempo a las personas para resguardarse en sus hogares o lugares de trabajo.

La organización anuncia que colocará alarmas en en Monte Vista y Avenida 56 para limitar la presencia del ICE Instagram @highlandpark_community_support

“Nos gustaría que esto se extendiera por todas las calles para que puedan refugiarse”, dijo Amanda Alcalde, quien creó el grupo, en una entrevista con KTLA.

La iniciativa se desarrolla sin respaldo formal de la ciudad de Los Ángeles. Para evitar trámites de autorización, los dispositivos se colocan exclusivamente en propiedades privadas cuyos dueños aceptaron participar en el proyecto.

“He visto mucho miedo en los ojos de la gente. No veo a muchas de nuestras minorías étnicas en la vida cotidiana. Es un gran cambio. De alguna manera, parece una distopía”, señaló Alcalde.

De acuerdo con NBC Los Angeles, las sirenas adquiridas por el grupo fueron financiadas mediante campañas de recaudación colectiva.

Con los fondos obtenidos, los organizadores compraron equipos similares a los utilizados históricamente como alarmas de emergencia. Estos aparatos emitirán un sonido específico cuando se confirme la presencia de agentes federales en el sector.

“Se está instalando una nueva sirena anti-incursión de la migra en Monte Vista y Avenida 56″, anunciaron en redes sociales. “El sistema de sirena se probará el 23 de febrero de 2026 a partir de las 16 hs. Cuando suene, salgan de la calle y manténganse confinados… ¡La migra está en la comunidad!“, agregaron.

En el barrio de Highland Park, en Los Ángeles, un grupo de residentes y activistas comunitarios ha implementado un sistema de sirenas para alertar sobre la presencia de agentes Captura de pantalla KTLA

Objetivo del proyecto: aviso temprano y observación comunitaria

Los organizadores indicaron que el propósito central es generar un aviso temprano que permita a las familias tomar decisiones antes de un posible procedimiento de control migratorio. También señalaron que el sistema busca incentivar que miembros de la comunidad salgan a documentar los operativos para dejar constancia de lo que ocurra.

“Salgan y vean lo que están haciendo porque tiene que haber rendición de cuentas”, dijo Tony Abregó, quien vive en la zona, a NBC Los Angeles.

De acuerdo con quienes impulsan la medida, la presencia de observadores puede contribuir a registrar la actuación de los agentes y a recopilar información sobre el desarrollo de cada intervención.

“Nosotros no nos involucramos directamente con el ICE, pero nos involucraremos para proteger a la comunidad y que puedan permanecer en su oficina o en su casa”, aseguró el activista David Trujillo a KTLA.

Además de las sirenas, los voluntarios distribuyeron silbatos entre residentes y comerciantes. La idea es que, ante la observación de vehículos o agentes vinculados a operativos migratorios, los propios vecinos puedan advertirse entre sí mediante señales sonoras directas.

Los organizadores señalaron que el objetivo principal es dar tiempo a las familias para que busquen refugio ante la presencia del ICE Ryan Murphy - FR172324 AP

Aumento de operativos del ICE en Los Ángeles

La instalación de sirenas en Highland Park se produce en un escenario marcado por el incremento de operativos migratorios en Los Ángeles. Diversos sectores comunitarios señalaron que estas acciones generaron preocupación en barrios con alta presencia de población migrante.

En ese marco, el Grupo de Apoyo Comunitario comenzó a organizar reuniones informativas y a distribuir materiales puerta a puerta en comercios familiares. Entre las acciones desarrolladas, figura la creación de un directorio con recursos y contactos para residentes que buscan orientación.

Amanda Alcalde expresó que la propuesta está inspirada en experiencias similares implementadas en otras ciudades, como Minneapolis. Según indicó, el objetivo es extender el sistema a más calles del vecindario.

“No podía quedarme quieta y permitir que compañeros de color vivieran con miedo, pensando que están solos. Nadie debería tener miedo”, agregó.

A pesar del avance de la implementación de sirenas, la medida recibió críticas dentro de la comunidad. Dennis López, residente del área, manifestó que el sonido de las alarmas vecinales podría provocar situaciones de tensión en la vía pública y generar confusión entre quienes no estén al tanto del sistema.

“No es una buena idea porque causará más problemas”, aseguró a NBC Los Angeles.