Seguro Social en Florida: el calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

La administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó las fechas de pago para los beneficiarios en Florida. Los depósitos se realizarán de acuerdo a la fecha de nacimiento de los solicitantes a partir de la segunda semana de febrero.

Calendario de pagos del Seguro Social para Florida

Desde el 1° de enero, los beneficiarios del Seguro Social y del Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) reciben un incremento del 2,8% en sus pagos, debido al ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés). Para este mes de febrero, la distribución quedará de la siguiente manera, de acuerdo con la SSA.

El Estado del Sol confirmó el calendario de pagos del SSA y SSI (Archivo) Freepik

Distribuidos según su día de nacimiento, la mayoría de los jubilados y beneficiarios por discapacidad reciben sus pagos los miércoles:

Nacidos del 1° al 10: miércoles 11 de febrero de 2026.

Nacidos del 11 al 20: miércoles 18 de febrero de 2026.

Nacidos del 21 al 31: miércoles 25 de febrero de 2026.

En el caso de los beneficiarios de SSI, recibieron su pago por adelantado el viernes 30 de enero, esto debido a que el primer día del mes de febrero es domingo, por lo que los depósitos se realizan en día hábil previo.

Las personas que se hayan comenzado a cobrar el beneficio del SSI antes de 1997 verán reflejados sus depósitos el martes 3 de febrero.

De cuánto es el pago para febrero 2026

Desde el inicio de 2026, los beneficiarios del Seguro Social y del SSI reciben un pago mayor por el ajuste por costo de vida, por lo que para el segundo mes del año, sus depósitos quedarán de la siguiente manera:

Estas son las fechas en las que se realizarán los depósitos en el mes de febrero (Social Security Administration)

Trabajadores jubilados: 2071 dólares.

Pareja de ancianos, ambos recibiendo prestaciones: 3208 dólares.

Madre viuda y dos hijos: 3898 dólares.

Viuda (o) o anciano solo: 1919 dólares.

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: 2937 dólares.

Todos los trabajadores discapacitados: 1630 dólares.

La dependencia indicó que también se tendrían los siguientes aumentos:

De US$994 para persona elegible.

De US$1491 para persona elegible con cónyuge elegible.

De US$498 para persona esencial.

Requisitos para recibir los beneficios del Seguro Social en 2026

Además de los ajustes a los pagos de los beneficiarios de los distintos programas del Seguro Social, también se aplican nuevos requisitos de elegibilidad, en el caso de los montos máximos que las personas pueden ganar para recibir estas ayudas y nuevos límites en montos.

Los pagos del Seguro Social reciben mayores beneficios por el ajuste al costo de vida (Instagram/@socialsecurity)

La cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos de Seguro Social aumentará a 184.500 dólares.

Para trabajadores menores de plena edad de jubilación, tendrán un límite de ganancias de 24.480 dólares.

Para los trabajadores que cumplen su jubilación durante 2026, el límite aumentará a 65.160 dólares.

Para los trabajadores que ya se encuentran en plena edad de jubilación no habrá límite de ganancias.

Recaudos para solicitar los beneficios del SSA, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos: