Son mexicanos, los detuvieron por una multa de tránsito en Florida y terminaron en Alligator Alcatraz

Una infracción vial ocurrida el 7 de julio en Orlando, Florida, desencadenó una serie de hechos que mantienen a los hermanos Carlos Martín y Óscar Alejandro González recluidos en un centro de detención administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los hermanos permanecen detenidos en aislamiento tras arresto en Florida

Ambos ciudadanos mexicanos fueron arrestados por agentes locales y, en lugar de recibir una citación por la infracción, fueron trasladados al centro de detención de migrantes, conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades. Desde su llegada al lugar, los hermanos no pudieron acceder a una defensa legal ni recibir contacto consular, según denunció su padre, Martín González, que viajó desde Ciudad de México para intentar asistir a sus hijos.

El papá de los detenidos aseguró que solo se puede comunicar mediante llamada telefónica y que sus hijos aún no han podido acceder a una asistencia legal Foto X @Juansabinesg

“Se están violando todos sus derechos civiles”, dijo en una entrevista con el medio El País. “Tengo comunicación con ellos porque me llaman y me dicen que están bien, pero no más. Queremos alguna respuesta a esta situación para poder agilizar su regreso a casa, pero no hay respuestas por parte del gobierno de Estados Unidos, ni de Florida”, argumentó.

Carlos Martín, de 26 años, contaba con una visa vigente de turista, mientras que su hermano Óscar, de 30, está casado con una ciudadana estadounidense, aunque su permiso de permanencia había expirado. A pesar de estos antecedentes, ninguno de los dos ha recibido asignación formal de número de caso o estatus migratorio (“alien number”), lo que impide avanzar en cualquier proceso judicial o administrativo.

Caso González: la respuesta del gobierno mexicano

El caso ha sido abordado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha expresado preocupación por la falta de garantías procesales y de derechos humanos para los detenidos. En conferencia de prensa celebrada el 22 de julio en Palacio Nacional, la mandataria informó que el gobierno mexicano ha emitido una nota diplomática solicitando la inmediata repatriación de los 14 ciudadanos mexicanos que se encuentran en el mismo centro de detención.

“Está el Consulado viendo si hay violaciones a los derechos humanos. Si es así, se sigue el protocolo que debe de seguirse; pero lo que hemos solicitado es que se deporte de inmediato para poderlos repatriar”, informó Sheinbaum.

De acuerdo con Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, fueron instruidos por la mandataria para ofrecer representación legal a los hermanos González a través del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas (PALE), mediante la abogada Andrea Reyes, integrante de la American Immigration Lawyers Association. Sin embargo, la abogada declaró que todavía no pudo ingresar al centro ni establecer comunicación directa con los detenidos.

“Durante una llamada, la abogada nos advirtió sobre posibles violaciones a los derechos civiles de ambos connacionales, ya que la prisión donde se encuentran no pertenece al gobierno federal (ICE), sino al estado de Florida, por lo que aún no cuentan con número de “alien” ni de caso, impidiéndoles el acceso a una defensa adecuada y a un juicio justo”, publicó en X Guerrero.

Los hermanos González fueron trasladados al temible centro de detención conocido como Alligator Alcatraz Reuters

Alarma por el entorno del nuevo centro migratorio en Florida

Alligator Alcatraz es el nombre con el que ha sido popularizado el nuevo centro de detención para migrantes en el sur de Florida, construido en ocho días sobre una antigua pista aérea. Rodeado por pantanos y especies silvestres como caimanes, el sitio tiene capacidad para albergar a 5000 personas y fue duramente cuestionado por sus condiciones operativas.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha manifestado su inquietud respecto a la falta de atención médica y legal en estas instalaciones, así como por reportes de emergencias médicas no atendidas adecuadamente. En una carta enviada a autoridades federales y estatales, la funcionaria pidió información sobre la situación sanitaria y las condiciones de reclusión.

“Las condiciones en las instalaciones del ICE en toda Florida son pésimas. Los recientes informes que documentan emergencias médicas graves y muertes bajo custodia de la agencia migratoria en todo el estado, así como la falta de acceso a asistencia legal y visitas familiares, son profundamente preocupantes”, sostuvo.

Denuncia pésimas condiciones dentro del centro de detención en Florida Foto ICE.gov

Organizaciones como Human Rights Watch documentaron denuncias sobre tratos inhumanos en centros similares, donde personas detenidas han sido esposadas, obligadas a comer en condiciones degradantes y privadas de atención básica. En respuesta, la Cancillería mexicana mantiene bajo observación la situación de los mexicanos recluidos allí.

“Sobre el caso de dos connacionales, hermanos, detenidos en el centro migratorio Everglades, en Florida, la SRE comunica que el consulado de México en Orlando y el de Miami están al tanto sobre sus casos y brindan la asistencia y protección consular”, publicaron en X.

Hasta ahora, los hermanos solo lograron hablar con su padre por teléfono. Él dice que sus hijos le aseguraron estar bien, pero no han recibido ninguna visita ni información clara sobre su situación legal.