Su hijo hondureño murió bajo custodia del ICE en Florida y ahora busca respuestas: “Dijo que se estaba por desmayar”

La reciente muerte de Genry Ruiz Guillén, un inmigrante hondureño que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), dejó muchas preguntas sin resolver. El joven, quien arribó al país en 2023, fue detenido el pasado mes de octubre tras un supuesto incidente de violencia doméstica, y desde entonces su madre luchó sin éxito por obtener información al respecto.

El llamado de auxilio de Ruiz Guillén a su madre

La madre de Ruiz Guillén, cuyo nombre no fue revelado, dialogó con Univision y relató que, en diciembre del año pasado, recibió una llamada de su hijo desde el centro de detención en Krome, Florida, sin saber que esta sería la última comunicación que tendría con él antes de su muerte. Durante esa llamada, el joven le informó que no se sentía nada bien e hizo notar que su salud era delicada.

Ruiz Guillén llamó a su madre desde el centro de detención del ICE y le informó de su mala situación Pexels

“Fueron tres veces las que me dijo que se estaba por desmayar. Desde ahí ya no me pude volver a comunicar más con él”, relató la madre. La mujer no volvió a recibir noticias de su hijo durante las siguientes semanas. Desesperada por obtener información, viajó hasta el centro de detención con el objetivo de que alguien le indicara su paradero, pero desafortunadamente tampoco tuvo suerte allí.

El trágico final del migrante hondureño en el centro de detención del ICE

Más de dos meses después de esa charla telefónica desde el centro de detención en Florida, el 24 de febrero de este año, la mujer recibió la noticia de parte de las autoridades del ICE: su hijo había fallecido bajo custodia.

En el diálogo con Univision expresó: “Nunca pensé que mi hijo venía a morir así a este país, ni tampoco imaginé que esa era la información que me iban a dar. Siento que me lo arrancaron dos veces; la primera fue cuando me separé de su padre y ahora que lo perdí para siempre”.

Genry Ruiz Guillén murió en un centro de detención del ICE Uscis.gov

La madre del joven originario de Honduras recordó que su principal motivo para emigrar a EE.UU. fue por el deseo de reunirse con sus hijos, dado que no tenía la custodia de ellos. En sus palabras: “Decidí ir porque sentía que todo el mundo anhela con irse a ese país y pensaba que cuando esté allá, mis hijos iban a querer estar conmigo”.

El repatriamiento y la búsqueda de justicia

Después de su muerte, el cuerpo de Genry Ruiz Guillén fue repatriado a Honduras para que su familia pueda darle sepultura. Sin embargo, su madre no se conforma con esto y se mantiene firme en su lucha por respuestas. Actualmente, busca justicia para su hijo, a la espera de que las autoridades le proporcionen explicaciones claras sobre las causas de su fallecimiento mientras estaba bajo custodia del ICE.

La madre de Ruiz Guillén exige explicaciones de parte del ICE ice.gov

La mujer aseguró que continuará con su reclamo de una investigación completa y por una rendición de cuentas respecto a lo sucedido con su hijo, al que describió como un joven que solo fue a EE.UU. a trabajar y en busca de un futuro mejor. Además, manifestó su determinación por mantener viva su memoria. “Lo único que pido ahora es que se haga justicia”, sentenció.