Thanksgiving 2025 en Miami: la TSA revela un punto de control más rápido en el aeropuerto

La Administración de Seguridad del Transporte de EE.UU. (TSA, por sus siglas en inglés) anunció que está preparado para los intensos días de viajes por Thanksgiving 2025. Como una forma de ayudar a los usuarios, también revelaron el punto control más rápido del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés).

En Miami: el punto de control más rápido para Thanksgiving 2025

En un comunicado, la agencia federal explicó que se espera que los días de mayor actividad sean después del Día de Acción de Gracias, y se proyecta que el sábado 29, el domingo 30 de noviembre y el lunes 1º de diciembre sean los más concurridos.

A tiempo para la temporada alta de vacaciones, el MIA inauguró un puesto de control de seguridad de última generación recientemente renovado en la Terminal D (Punto de Control 2).

Stephen Taber, director de seguridad federal de la TSA en el MIA, indicó: “Este punto de control de vanguardia mejora tanto la seguridad como la eficiencia. Al combinar la tecnología más avanzada con operaciones optimizadas, ofrecemos una experiencia más fluida y rápida a los viajeros”.

Cómo funciona el nuevo punto de control de la TSA en el MIA

El nuevo Punto de Control TSA 2 del MIA cuenta con cuatro carriles de inspección de pasajeros Analogic eXpress, cada uno equipado con escáneres de detección de explosivos por tomografía computarizada (TC) 3D de última generación. Su costo de renovación fue de 5,3 millones de dólares.

Equipado con tecnología de control avanzada, está diseñado para procesar a los pasajeros un 30% más rápido que las filas tradicionales, gracias en parte a un sistema automatizado de devolución de contenedores con capacidad para 500 por hora.

La Terminal D alberga a la aerolínea principal American Airlines, que atiende a 31 millones de pasajeros al año en el MIA.

Los contenedores del sistema eXpess son un 25% más grandes que los de las líneas de control convencionales, lo que mejora la velocidad y la eficiencia.

Cada contenedor cuenta con etiquetas únicas de identificación por radiofrecuencia (RFID) para un control más preciso de los artículos.

Las cintas transportadoras automatizadas transportan el equipaje de mano a las máquinas CT y, una vez finalizado el control, devuelven los contenedores a la cola. Los bolsos con una posible amenaza pueden dirigirse a una zona separada, lo que permite que los depósitos posteriores continúen su recorrido sin interrupciones.

El proyecto forma parte del Plan de Modernización en Acción de US$9000 millones del MIA para renovar todo el aeropuerto en los próximos cinco a diez años.

Viajeros en Miami: se esperan millones de pasajeros por el Día Acción de Gracias

El Aeropuerto Internacional de Miami informó que durante el período de 12 días por las vacaciones de Thanksgiving (del 21 de noviembre al 2 de diciembre), espera recibir a 1,96 millones de pasajeros, lo que representa un aumento del 4% con respecto al año pasado y un nuevo récord.

Durante los días de mayor afluencia de usuarios, esperan que los viajes en el MIA alcancen o superen los 170 mil pasajeros diarios.