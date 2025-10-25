Buenas noticias para los viajeros: así serán las nuevas habitaciones privadas del Aeropuerto Internacional de Miami

Los viajeros que deban esperar durante horas en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), en Florida, hasta abordar a sus vuelos, podrán disfrutar ahora de las comodidades de las nuevas habitaciones para dormir por un precio económico. Las salas privadas, ubicadas dentro de las terminales aéreas, se inaugurarán antes de fin de año y contarán con servicios ideales para siestas cortas.

MIA tendrá inaugurará habitaciones privadas para descansar entre vuelos

Operadas por la empresa Wait N’ Rest, las nuevas salas ofrecen una alternativa para los pasajeros que no deben esperar toda la noche. Se trata de una opción única que consistirá en habitaciones instaladas en dos partes distintas del aeropuerto.

Las habitaciones de Wait N' Rest contarán con una cama o sofá y distintos servicios para los clientes Wait N' Rest - Wait N' Rest

Dentro del recinto del MIA, estarán ubicadas en las siguientes zonas:

Tercer piso del Concourse D (Terminal Norte).

(Terminal Norte). Tercer piso del Concourse H (Terminal Sur).

El tamaño será de 34 pies cuadrados (3,2 metros cuadrados) por cada unidad y contarán con paredes insonorizadas, aire acondicionado, servicio de internet con Wi‑Fi, conexión eléctrica y sistema de temperatura personalizable. Además, estarán equipadas con una cama o un sofá y ropa de cama limpia, en tanto el sistema de check-in y check-out será automático.

De acuerdo a Miami New Times, la instalación surge de un acuerdo al que llegaron el año pasado los comisionados del condado Miami-Dade con la empresa.

Cuánto costará alquilar una habitación privada en el MIA

Los precios varían según el cuarto que elija el cliente, ya que habrá tanto salas simples como dobles. De este modo, el costo será el siguiente:

Habitaciones simples: US$36 por hora.

Habitaciones dobles: US$60 por hora.

Entre los servicios adicionales, la empresa menciona que las salas dobles estarán equipadas con baños y duchas privados, TV con streaming, escritorio y Wi‑Fi. Los directivos adelantaron que habrá disponibilidad las 24 horas. En una de sus publicaciones más recientes en redes sociales, definieron al lugar como “un rincón tranquilo en medio de todo”.

Los pasajeros podrán tomar siestas cortas en las instalaciones mientras esperan sus vuelos Freepik

En comparación, el precio es drásticamente menor al del hotel tradicional dentro del aeropuerto, que cobra US$190 por una estadía. A diferencia de este alojamiento, pensado para una noche larga de descanso, los cuartos de Wait N’ Room están diseñados para quienes deben esperar unas pocas horas entre vuelos.

Las personas que alquilen las habitaciones podrán ingresar y salir las veces que quieran, aunque existen límites. Según informa la entidad, cada cliente puede reservar el servicio por un máximo de diez horas, en tanto quienes quieran permanecer más tiempo podrán hospedarse en el hotel.

Fecha de apertura de las habitaciones privadas en el aeropuerto de Florida

La compañía adelantó que el servicio comenzará a estar disponible a partir de noviembre. Si bien no reemplazarán al hotel, llevarán ganancias para las autoridades locales. El condado de Miami-Dade espera recaudar aproximadamente US$10 millones con el contrato de cinco años de extensión. Del total de ganancias facturado por la empresa, los funcionarios obtendrán el 25%.

Las habitaciones privadas dentro del aeropuerto estarán disponibles a partir de noviembre Freepik

Con la asociación con Wait N’ Rest, el MIA se suma a la lista de terminales aéreas que cuentan con la alternativa de descanso para los viajeros, como las de Filadelfia, Atlanta y Charlotte.

En su sitio web, se promociona como “las habitaciones para dormir más inteligentes del mundo”. Además de la próxima instalación de salas en Miami, la empresa ya posee acuerdos con Toronto Pearson Airport, en Ontario, Canadá, y el Aeropuerto de El Dorado, Bogotá, Colombia.