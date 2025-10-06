La millonaria inversión en el Aeropuerto de Miami para acabar con la congestión aérea de su principal terminal

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) anunció que recibió una inversión combinada de US$94 millones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Parte del dinero se destinará a un proyecto para renovar una pista de la terminal área, evitar las congestiones y mejorar la experiencia de los pasajeros.

El aeropuerto de Miami recibe una inversión de US$94 millones

La gran inversión federal fue anunciada por la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien explicó que la FFA otorgó una subvención de US$70 millones como parte del Programa de Mejora Aeroportuaria y otros US$24 millones en fondos de la Subvención para Infraestructura Aeroportuaria.

El aeropuerto de Miami recibió una inversión combinada de US$94 millones Miami-Dade County

El financiamiento será utilizado para la de renovación de una pista y una calzada con la intención de mejorar el tránsito y reducir las congestiones de vuelos. Ambos se enmarcan dentro del programa masivo de modernización de diferentes áreas del aeropuerto.

“Esta inversión histórica nos ayudará a modernizar el MIA para satisfacer las necesidades de nuestro creciente condado, crear empleos bien remunerados y garantizar que nuestro aeropuerto se mantenga resiliente, sostenible y competitivo para las generaciones futuras, acercándonos así a la creación de un aeropuerto de clase mundial”, celebró Levine Cava, de acuerdo a un comunicado oficial.

Cómo será la reforma “anticongestión” en el Aeropuerto de Miami

Con el dinero de la FAA, el MIA reformará una pista que ha tenido demoras de tránsito en el último tiempo. “Es una zona que a veces se congestiona con múltiples vuelos”, explicó el director ejecutivo del aeropuerto, Ralph Cutié, según informó Miami Herald. Su finalización está prevista para 2029.

Además, Cutié señaló que el dinero será utilizado para hacer reparaciones estructurales en la calzada del área de salidas del nivel superior, desde la Puerta 1 hasta la 34. La idea es volverlas más seguras para quienes pasen por allí. Esa iniciativa está programada para concluir en 2028.

Con parte de la inversión de la FAA, el aeropuerto de Miami remodelará una pista que suele congestionarse Aeropuerto Internacional de Miami

“Ambos proyectos se realizarán en fases porque es imposible cerrar la pista y la carretera mientras se mantiene abierto el aeropuerto”, aclaró Cutié.

En qué consiste el plan de modernización del Aeropuerto de Miami (MIA)

El Aeropuerto de Miami se encuentra en medio de un programa masivo de modernización, denominado “Future-Ready Modernization in Action“, que contempla US$9000 millones. El objetivo es potenciar las instalaciones durante la próxima década para ofrecer una mejor experiencia a los viajeros que ingresan o se van de la ciudad a través de la terminal.

El aeropuerto de Miami lleva adelante un programa de modernización de US$9000 millones Archivo

Estas son las principales iniciativas dentro del proyecto de renovación:

Mejoras en aeródromos y carreteras : modernizarán las pistas, calles de rodaje y accesos por carretera para frente a las crecientes operaciones de pasajeros y carga.

: modernizarán las pistas, calles de rodaje y accesos por carretera para frente a las crecientes operaciones de pasajeros y carga. Modernización de terminales : se renovarán vestíbulos, puertas y pasarelas de embarque para mejorar la eficiencia y la comodidad de los viajeros.

: se renovarán vestíbulos, puertas y pasarelas de embarque para mejorar la eficiencia y la comodidad de los viajeros. Búsqueda de sostenibilidad : incorporarán sistemas energéticamente eficientes, medidas de protección contra tormentas e infraestructura de energía renovable.

: incorporarán sistemas energéticamente eficientes, medidas de protección contra tormentas e infraestructura de energía renovable. Mejoras de movilidad: buscarán renovar los aparcamientos e integración de nuevas soluciones de movilidad para un acceso más fluido.

La megareforma es financiada en su mayoría por ingresos de la propia terminal aérea, aunque un poco más de US$1000 millones han sido inversiones del gobierno federal y del estatal. “Hacemos todo lo que podemos para intentar maximizar las subvenciones para compensar los costos”, enfatizó Cutié.