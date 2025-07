Tiene 15 años, fue arrastrada por un caimán en Florida y revela cómo logró salvarse: “Le di un golpe en la cabeza”

Una adolescente de 15 años vivió una experiencia aterradora en Florida: fue atacada por un enorme caimán mientras nadaba. Summer Hinote se encontraba con amigos en el arroyo Pond Creek, en el condado de Okaloosa, cuando el animal le mordió una pierna y la sumergió debajo del agua. Desesperada, luchó para soltarse y salir a la superficie. “Empecé a golpearlo en la cabeza”, dijo, sobre el modo en que consiguió salvarse.

El relato del ataque de un caimán en Florida: “Me soltó y me volvió a agarrar”

El 22 de junio pasado, Summer Hinote se sumergió en las aguas poco profundas de Pond Creek junto a un grupo de amigos. Todo transcurría con normalidad hasta que sintió que algo le mordía la pierna. “Al principio no sabía qué era, así que giré el cuerpo y comencé a golpearlo en la cabeza”, relató la joven en diálogo con CBS News.

Entonces, el caimán la soltó por un instante, pero luego la atacó nuevamente. “Volvió a agarrarme y me arrastró bajo el agua, mientras me sacudía”, recordó.

Summer creyó que no podría liberarse. “Cada vez que me soltaba, yo nadaba hacia arriba y salía del agua”, contó. Una vez que logró zafarse de la mandíbula del reptil y salir a la orilla, le preguntó a su amigo si aún tenía la pierna. “Él dijo: ‘Estás bien, estás bien, no es tan grave´“, continuó.

Sin embargo, el pánico se apoderó de ella otra vez cuando recibió una advertencia: “Tienes que levantarte, el caimán viene por ti”. Entonces, Summer corrió junto a su amigo, que la ayudó a llegar a un lugar del terreno más elevado, junto al resto de sus compañeros.

Según explicó, le costó alejarse del agua porque había fango, así como también por el dolor que sentía en la pierna herida. Finalmente, ambos lograron ponerse a salvo y el animal dejó de seguirlos.

Los caimanes no atacan por naturaleza, suelen reaccionar a estímulos provocados por las personas Foto de natureconservancy.org

El traslado al hospital tras ser atacada por un caimán

Summer logró comunicarse con su madre, Shree Hinote, apenas escapó del ataque del cocodrilo. Ni bien recibió el llamado, ella se subió a su camioneta y fue directamente al lugar a buscarla.

Una vez allí, se encontró con su hija “cubierta de sangre”. Rápidamente, la cargó en la parte trasera del vehículo y condujo hasta donde la esperaban unos paramédicos. “No recuerdo ni cómo llegué hasta allí”, comentó la adolescente de 15 años.

La joven fue trasladada al hospital más cercano, donde fue atendida. Si bien tuvo una herida de gravedad en una de sus piernas, está fuera de peligro y se recupera de las lesiones sufridas. “Realmente pudo haber sido mucho peor de lo que fue”, comentó.

Según el tamaño de la mordedura, los especialistas consideran que el caimán que la atacó podría tener unos tres metros de largo.

Entre abril y junio, durante la temporada de apareamiento, los caimanes están más activos y territoriales Mr. Hickmott / Unsplash

Caimanes en Florida: el comportamiento agresivo en temporada de cría

El ataque ocurrió durante una época de alto riesgo. Es que, de acuerdo con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, los caimanes entran en una etapa de defensa territorial intensa entre junio y julio.

En esos meses, las hembras depositan sus huevos en nidos elevados y permanecen cerca para protegerlos. Los machos también exhiben una conducta agresiva cuando sienten que su territorio está amenazado.