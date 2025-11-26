Tienen solo 5 días o los destruyen: la dura ley de DeSantis en Florida para eliminar “buques migrantes” de las costas

Una nueva ley aprobada este 2025 en la Legislatura de Florida y firmada por el gobernador Ron DeSantis establece consecuencias por dejar un “buque migrante” abandonado. Cuando se encuentre una de estas embarcaciones en aguas estatales, el dueño recibirá un aviso de las autoridades y tendrá un plazo determinado para retirarla. En caso de no hacerlo, incurrirá en una falta y deberá pagar el costo de remoción.

SB 830: la ley de Florida que busca evitar las embarcaciones migrantes abandonadas

De acuerdo con lo que establece el texto de la norma, dejar un buque migrante u cualquier otro tipo de embarcación abandonada representa una falta sujeta a penalidades.

La norma apunta a disuadir el ingreso irregular por mar, especialmente desde países caribeños como Cuba y Haití LA NACION

Esta ley, que entró en vigor el 1° de julio de 2025, establece una serie de definiciones importantes. En primer lugar, precisa formalmente qué es una embarcación o buque migrante. Para que se englobe bajo ese término, se deben cumplir con ciertas condiciones:

Haber sido construido y equipado de manera irregular, con materiales o componentes improvisados.

Haber sido diseñado o usado con el objetivo de transportar inmigrantes que no tienen estatus legal.

con el objetivo de transportar inmigrantes que no tienen estatus legal. No haber sido fabricado por una constructora autorizada o no tener un número de identificación.

Por su parte, también se definió cuál es el criterio para que una embarcación esté abandonada. Según la ley SB 830, las autoridades de Florida consideran esto cuando permanece en las aguas del estado por más de 24 horas, sin importar si está vacía o si hay ocupantes a bordo.

Sin importar si tienen o no ocupantes, Florida puede sancionar la presencia de buque migrantes en sus aguas

Cuál es el proceso para remover una embarcación migrante en Florida

La ley diferencia los procesos según si se trata de un buque migrante o de otro tipo de embarcación. Además del plazo de remoción, hay diferencias en las herramientas con las que cuenta el dueño del transporte para eventualmente dar una respuesta a la situación.

Buque migrante : luego del aviso, el dueño tiene cinco días para quitarla. En caso de que no se cumpla, las autoridades tienen la potestad de removerla y destruirla sin ningún paso adicional.

: luego del aviso, el dueño tiene para quitarla. En caso de que no se cumpla, las autoridades tienen la potestad de removerla y destruirla sin ningún paso adicional. Embarcación abandonada: el aviso otorga el plazo de 21 días al dueño para actuar. Además, en la notificación también se le indica al propietario que tiene derecho a una audiencia para impugnar la decisión.

Otra diferencia entre ambos procesos es que en los barcos abandonados existe la obligación de contactar al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) para obtener los datos del propietario. Para las embarcaciones migrantes, no se incluye ese requisito.

La ley de Florida recibió apoyo bipartidista en ambas cámaras y fue firmada por el gobernador Ron DeSantis AP Foto/Alex Brandon

En cualquier caso, la sanción por no retirar la nave luego del plazo establecido por el aviso es la destrucción de la misma. Además, los costos financieros de esa operación recaen en el infractor, que deberá abonar la suma dispuesta al estado.

La ley de Florida sobre buques migrantes que busca combatir un problema repetido

La senadora republicana Ana María Rodríguez presentó el proyecto en el Senado. La propuesta obtuvo apoyo bipartidista en ambas Cámaras y, tras la firma del gobernador Ron DeSantis, se convirtió en ley.

El objetivo es combatir la llegada de embarcaciones precarias que transportan inmigrantes ilegales hacia Florida. La mayoría de los casos tiene como protagonistas a ciudadanos cubanos o haitianos que intentan llegar desde el Caribe.