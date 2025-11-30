Trabajo en Los Cayos de Florida donde se pueden ganar salarios de hasta US$140 mil al año

El mercado laboral en el área de Los Cayos de Florida atraviesa un momento ideal para conseguir empleo. El Condado Monroe publicó una serie de vacantes y los salarios promedio en el área pueden llegar hasta los 140 mil dólares anuales. Las ofertas abarcan áreas técnicas, administrativas y operativas, con posiciones abiertas en Marathon, Key Largo, Key West e Islamorada.

Los puestos mejor remunerados en Los Cayos de Florida

Entre las vacantes disponibles, uno de los salarios más altos corresponde al cargo de Planificador sénior, Administración de Atención Masiva – Gestión de Emergencias, con sede en Marathon.

Hay varias vacantes disponibles en el área de Los Cayos de Florida Facebook/Los Cayos de la Florida

El puesto implica coordinar operaciones, comunicaciones y asistencia dentro del programa de Necesidades Especiales del condado.

Según la publicación del puesto en The Ladders, la brecha salarial va en promedio de US$86.569,13 a US$138.510,61.

En Key West se abrió otra de las posiciones más competitivas: Administrador Sénior del Programa de Incentivos Estatales para la Vivienda (SHIP), cuyo rol consiste en asistir en la planificación, la gestión financiera y el cumplimiento de este programa estatal.

De acuerdo con el portal oficial del condado, el salario promedio se ubica entre US$91.763,27 y US$146.821,25, tal como detalla el sitio oficial del condado de Monroe.

En el área tecnológica, el puesto de Analista de aplicaciones, ubicado en Key Largo, también puede ser una opción.

Entre sus responsabilidades figuran la implementación, monitoreo y resolución de problemas en múltiples aplicaciones empresariales. Según una vacante difundida en Indeed, el salario por año se encuentra entre el rango de US$72.685,11 a US$116.296,17.

Otros empleos en Los Cayos de Florida

Otra de las posiciones abiertas es la de Bibliotecario, en Islamorada, donde se requieren servicios profesionales en la sucursal asignada.

Según el portal Indeed, en el promedio de este puesto se ganan entre US$64.689,49 a US$103.503,19 al año.

Para quienes poseen perfil administrativo, Key West ofrece una vacante como Coordinador de beneficios para empleados, encargado de manejar inscripciones, cobertura de dependientes y procesos de retiro.

Según Glassdoor, la vacante de Coordinator de Beneficios en Monroe County (Key West, FL) muestra un rango salarial de US$58.121,73 a US$90.088,69 anuales.

Hay un puesto vacante para bibliotecario con un salario anual de hasta US$103.503,19 (foto ilustrativa) Soledad Aznarez

Trabajo en desarrollo urbano en Florida con salarios de más de US$80.000 al año

Entre las posiciones orientadas al proceso de permisos y trámites locales figura el cargo de Técnico de permisos, disponible en Marathon, Big Pine Key y Stock Island.

Según Indeed, el salario promedio por año se ubica entre US$52.718,12 y US$81.713,10, e incluye tareas como revisión de documentos, emisión de permisos y seguimiento de obras.

Hay vacantes en el área de la construcción (foto ilustrativa) Min. de Transporte

En cuanto a la infraestructura vial, el condado busca un Técnico de carreteras en Key Largo, responsable del mantenimiento de puentes, vías y accesos de paso, requiere uso de máquinas pesadas, herramientas y equipos especiales.

MyWorkday publicó que el salario anual para este puesto oscila entre US$52.718,12 y US$81.713,10 para este puesto si se toma en cuenta el promedio.

Entre las funciones operativas, Marathon cuenta con una vacante para Inspector de construcción, responsable de supervisar proyectos, coordinar personal y verificar el cumplimiento normativo. ZipRecruiter detalla que el pago debe estar entre US$64.689,49 a US$103.503,19 por año.