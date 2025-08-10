El pequeño pueblo oculto en los Cayos de Florida a menos de dos horas de Miami al que todos quieren regresar

Un pueblo de islas, donde la pesca deportiva se coloca como la principal atracción, se oculta en los Cayos de Florida y se posiciona como uno de los lugares al que todos quieren regresar. Se trata de Islamorada, que se localiza a menos de dos horas de Miami y ofrece actividades para toda la familia.

El pueblo en los Cayos de Florida al que muchos regresan

Islamorada es una comunidad turística compuesta por seis islas que se extienden a lo largo de 18 millas (29 kilómetros) lineales y tienen una superficie de aproximadamente 1600 hectáreas.

Islamorada se extienden a lo largo de 29 kilómetros lineales

Ofrece la combinación del encanto de la "antigua Florida y el lujo desenfadado”, describen en Travel + Leisure. El artista local Roberto “Pasta” Pantaleo, fundador del Distrito Artístico y Cultural Morada Way, señaló al medio que llegó desde Brooklyn en 1970, y en algún momento decidió quedarse.

“Sabía que necesitaba estar cerca del agua. Cuando descubrí Islamorada, la topografía y la gente me encajaron a la perfección. Seguí regresando hasta que, finalmente, nunca me fui. Simplemente me sentí como en casa”, añadió el artista.

Ubicada entre Cayo Largo y Marathon, en los Cayos de Florida, se trata de un pueblo de islas conocido como la “Capital Mundial de la Pesca Deportiva”. Lo componen:

Cayo Plantation

Cayo Windley

Cayo Upper Matecumbe

Cayo Lower Matecumbe

Cayo Indian

Cayo Lignumvitae

Qué hacer en la Capital Mundial de la Pesca Deportiva (no solo es pescar)

Al tratarse de un sitio cuya actividad principal está relacionada con la pesca, cuenta con guías y servicios de alquiler de barcos que ofrecen excursiones tanto en alta mar como en zonas remotas, pero no es todo lo que ofrece.

El pueblo es conocido como la "Capital Mundial de la Pesca Deportiva"

El sitio Visit Florida explica que en Islamorada se pueden encontrar una gran variedad de actividades para toda la familia, como nadar en las playas, navegar en kayak y acampar en el Parque Estatal Long Key, o visitar el Parque Estatal Geológico Windley Key Fossil Reef, el Parque Estatal Histórico Indian Key o el Parque Estatal Botánico Lignumvitae Key, en los que los excursionistas pueden pasear por senderos naturales tropicales.

“Las familias de todas las edades disfrutarán alimentando a los sábalos en Robbie’s Marina y aprendiendo sobre la historia del área en el Florida Keys History and Discovery Center”, destacan la página de turismo.

Además, los visitantes pueden ver arte local en los estudios y galerías del Distrito Cultural y Artístico Morada Way y asistir a una función de teatro o musical en el Centro de Artes Escénicas Coral Shores o a un concierto frente al mar. Para recorrer mejor el pueblo, recomiendan alquilar una bicicleta o un ciclomotor.

La gastronomía de Islamorada es encabezada por platos de mariscos frescos del muelle y platos étnicos, de acuerdo con Fla-Keys. El sitio también destaca que el alojamiento frente a la playa y la lujosa hospitalidad lo convierten en un destino tropical, relajado y muy solicitado para bodas.

Islamorada, a menos de dos horas de Miami en auto

A este pequeño pueblo no se puede llegar directamente en avión o barco. Los aeropuertos más cercano son:

Aeropuerto de Marathon de los Cayos de Florida

Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés)

Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso (EYW, por sus siglas en inglés)

En vehículo, el traslado es de menos de dos horas desde Miami

En automóvil, Islamorada está a menos de dos horas de Miami, y se trata de una de las formas más populares de llegar al pueblo. El costo aproximado, según estimaciones del sitio especializado Rome2rio, es de 250 a 380 dólares y el viaje dura al rededor de 1 y 50 minutos.

Al respecto, en Travel + Leisure indican que la mayoría de los viajeros vuelan a MIA para un breve viaje hacia el sur, “pero volar a EYW ofrece una ruta igualmente pintoresca hacia el norte a través de los Cayos Inferiores y Centrales". El traslado es menor a dos horas en vehículo.

Además de la opción por carretera, hay un autobús directo que sale desde Miami Airport Station. Los servicios son dos al día y el viaje dura aproximadamente dos horas.