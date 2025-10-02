Fortuna de Elon Musk toca brevemente los US$500.000 millones, según Forbes

El patrimonio del multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, alcanzó brevemente los US$500.000 millones, informó la revista Forbes.

La fortuna del propietario de Tesla y SpaceX, de 54 años, creció gracias al aumento de las acciones de su compañía de autos eléctricos, recuperándose de los problemas que le había causado su paso por la política en el gobierno de Donald Trump.

Según una publicación de Forbes el miércoles, su patrimonio tocó US$500.100 millones antes de caer a US$499.100 millones.

Ubicado detrás de Trump, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, tiene una fortuna estimada en US$350.700 millones.

