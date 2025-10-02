LA NACION

Fortuna de Elon Musk toca brevemente los US$500.000 millones, según Forbes

El patrimonio del multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, alcanzó brevemente los US

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fortuna de Elon Musk toca brevemente los US$500.000 millones, según Forbes
Fortuna de Elon Musk toca brevemente los US$500.000 millones, según ForbesMatt Rourke - AP

El patrimonio del multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, alcanzó brevemente los US$500.000 millones, informó la revista Forbes.

La fortuna del propietario de Tesla y SpaceX, de 54 años, creció gracias al aumento de las acciones de su compañía de autos eléctricos, recuperándose de los problemas que le había causado su paso por la política en el gobierno de Donald Trump.

Según una publicación de Forbes el miércoles, su patrimonio tocó US$500.100 millones antes de caer a US$499.100 millones.

Ubicado detrás de Trump, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, tiene una fortuna estimada en US$350.700 millones.

sla/jgc/mar

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Target lanza una masiva búsqueda de empleados para la temporada navideña
    1

    Pagan hasta US$24 la hora: Target lanza una masiva búsqueda de empleados para sus tiendas

  2. La recomendación de Brandon Johnson “independientemente de tu estatus migratorio”
    2

    Qué hacer si el ICE te detiene en Chicago: la recomendación de Brandon Johnson “independientemente de tu estatus migratorio”

  3. La nueva amenaza de Trump a Venezuela tras los ataques a lanchas en el Caribe
    3

    Trump evalúa atacar a los cárteles de droga venezolanos que van “por tierra” a Estados Unidos

  4. ¿Se despide del ring? Canelo Álvarez se somete a una cirugía y pospone sus combates de 2026
    4

    ¿Se despide del ring? Canelo Álvarez se somete a una cirugía en California y pospone sus combates de 2026

Cargando banners ...