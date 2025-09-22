Francia reconoce el “Estado de Palestina”, “por la paz” entre israelíes y palestinos
“Francia reconoce hoy el Estado de Palestina”, “por la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino”, declaró el lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, en las Naciones Unidas, y aseguró que continuaría la lucha “existencial contra el antisemitismo”.
“Ha llegado el momento de la paz”, afirmó el mandatario en la sede de la ONU en Nueva York durante una conferencia sobre la “solución de dos Estados”, afirmando ser así “fiel al compromiso histórico” de Francia “en Medio Oriente”.
“Recae sobre nosotros una responsabilidad histórica. Debemos hacer todo lo posible para preservar la posibilidad misma de una solución de dos Estados, Israel y Palestina, viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad”, añadió.
