“Franklin Half Dollars”: los detalles que hay que buscar en esta moneda de 50 centavos para que valga más de US$40.000

El medio dólar con el retrato de Benjamin Franklin, emitido por primera vez en 1948, forma parte de una de las series de monedas más relevantes del siglo XX en Estados Unidos. El ejemplar “proof” (prueba) de 1950 es uno de los más buscados en el mercado de subastas, donde puede llegar a venderse por más de US$40.000.

¿Qué hace que una moneda de medio dólar sea valiosa?

En 1948, la Casa de la Moneda de Filadelfia introdujo un nuevo diseño para la moneda de 50 centavos. La pieza reemplazó al modelo “Walking Liberty”, utilizado desde 1916, y fue obra de John R. Sinnock, grabador jefe de la institución.

Las monedas de prueba con el rostro de Franklin se acuñaron entre 1950 y 1963 Heritage Auctions

Una de las características que le da valor a la serie “Franklin Half Dollars” es su diseño, que muestra en el anverso un busto de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de EE.UU. Esta producción de los medios dólares se extendió hasta 1963.

Aunque en el momento de su emisión no tuvo una gran recepción, con el paso de los años se convirtió en un objeto de interés. La serie incluye versiones de circulación general y versiones proof, destinadas a coleccionistas.

En particular, las monedas de prueba emitidas entre 1950 y 1963 tienen una importancia especial. Su acabado permite identificar variantes de alto valor, como aquellas que presentan líneas completas en la campana del reverso o un contraste de tipo cameo, donde las superficies muestran un efecto claro-oscuro muy apreciado en numismática.

Los campos muestran un matiz plateado tenue, pero claro, con solo unas pequeñas manchas blancas visibles al observarlo de cerca, y el contraste es tan innegable como su atractivo visual Heritage Auctions

La emisión “Franklin Half Dollars” de 1950: primera prueba de la serie

La Casa de la Moneda de EE.UU. reanudó en 1950 la acuñación de monedas proof, después de haber suspendido esta práctica en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Ese año marcó el inicio de la serie de prueba para los Franklin Half Dollars.

La acuñación total fue de 51.386 piezas. A pesar del volumen relativamente bajo en comparación con otras series posteriores, la calidad de los ejemplares de 1950 no fue homogénea. Muchos de ellos presentaban líneas de troquel muy visibles o manchas provocadas por el uso de adhesivos en el empaquetado.

Esto generó que los coleccionistas que buscan ejemplares de 1950 en alto grado deban elegir entre contraste en las superficies o conservación de las mismas, ya que es difícil encontrar piezas que combinen ambos aspectos.

Cómo identificar un “Franklin Half Dollar” valioso

Las monedas “Franklin Half Dollars” de 1950 que alcanzan los precios más altos en subastas corresponden a aquellas que muestran un acabado cameo o cameo profundo y que han sido clasificadas con grados superiores a PR65.

Ejemplares en PR67+ con acabado cameo y certificados por entidades como el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés) son extremadamente escasos. Estos niveles de calidad combinan un relieve definido con superficies limpias y contraste visible entre las áreas en relieve y los fondos.

El grado de conservación influye directamente en el valor de mercado. Los ejemplares con defectos mínimos, ausencia de manchas de pegamento y contraste marcado son los que despiertan mayor interés entre los coleccionistas especializados.

Estas son las características a observar en una pieza de esta serie:

Año : 1950.

: 1950. Ceca : la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca). Diseñador : John R. Sinnock/John Frederick Lewis.

: John R. Sinnock/John Frederick Lewis. Diámetro : 30,00 milímetros.

: 30,00 milímetros. Peso : 12,50 gramos.

: 12,50 gramos. Tirada : 51.386 unidades.

: 51.386 unidades. Composición : 90% Plata, 10% Cobre.

: 90% Plata, 10% Cobre. Anverso : presenta el busto de Benjamin Franklin, de perfil derecho, con las palabras “LIBERTY” e “IN GOD WE TRUST” en el perímetro. La fecha aparece a la derecha del cuello de Franklin.

: presenta el busto de Benjamin Franklin, de perfil derecho, con las palabras “LIBERTY” e “IN GOD WE TRUST” en el perímetro. La fecha aparece a la derecha del cuello de Franklin. Reverso: la Campana de la Libertad se destaca con las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “HALF DOLLAR”. El lema “E PLURIBUS UNUM” se encuentra a la izquierda de la campana, mientras que un águila con las alas desplegadas está a la derecha.

El ejemplar fue calificado como PR67+CAM debido a su estado casi perfecto de conservación y características de cameo, que muestra un claro contraste ente la superficie y el relieve del diseño Heritage Auctions

¿Cuánto vale una moneda de medio dólar “Franklin Half Dollar” de 1950?

Los “Franklin Half Dollar” proof de 1950 tienen un historial destacado en subastas numismáticas. Uno de los ejemplares mejor conservados, con clasificación PR67+ Cameo por PCGS, alcanzó un precio de US$40.800 en Heritage Auctions.

Otro ejemplar de la misma categoría fue vendido por US$30.000 en la misma casa de subastas. Estas cifras confirman que las monedas de 1950 en grados altos y con acabado cameo son de las más buscadas dentro de la serie.

El mercado sugiere que los precios podrían seguir en aumento, ya que la oferta es limitada y la demanda de coleccionistas especializados continúa. La rareza se incrementa debido a la baja proporción de piezas que lograron conservar la calidad requerida para alcanzar estas certificaciones.