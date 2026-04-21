Comprar casa en California con ITIN en 2026: requisitos, préstamos y programas para latinos hoy

El acceso a una vivienda propia en California se ha vuelto cada vez más complejo en un mercado donde los precios se ubican por encima del promedio del resto de Estados Unidos. Sin embargo, para la comunidad latina existen varias alternativas interesantes, desde el programa Dream For All a los préstamos para personas que cuenten con el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).

Cómo funciona el programa California Dream For All 2026

El programa California Dream For All ofrece hasta el 20% del precio de compra (según el programa vigente) para cubrir el pago inicial o los gastos de cierre.

A diferencia de un préstamo tradicional, el comprador debe reembolsar el monto original de la asistencia más una parte proporcional de la ganancia (apreciación) que genere la casa al momento de venderla, refinanciarla o transferirla.

El programa California Dream For All cerró sus aplicaciones el pasado mes de marzo / Unsplash Unsplash

El portal del California Dream For All Shared Appreciation Loan cerró formalmente la recepción de solicitudes el pasado lunes 16 de marzo.

De acuerdo con la información oficial, los vouchers para los solicitantes seleccionados mediante sorteo se emitirán a finales de la primavera boreal y el proceso continuará hasta que se agoten los fondos, lo cual se estima ocurrirá a finales de 2026.

Actualmente, el programa no confirmó las fechas para una futura ronda de solicitudes, lo que redirige la atención hacia los préstamos hipotecarios de CalHFA y el financiamiento privado con el número ITIN.

¿Qué es el número ITIN?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) define al ITIN como un número de identificación tributaria de nueve dígitos para personas que no son elegibles para un Seguro Social, pero que igualmente deben cumplir con obligaciones fiscales en Estados Unidos.

El IRS aclara que este número se emite exclusivamente para fines de impuestos federales y no otorga estatus legal migratorio, autorización de trabajo ni beneficios de Seguro Social.

A pesar de estas limitaciones, los préstamos hipotecarios con ITIN son legales y comunes en California.

Los beneficios de contar con un número ITIN en California (Foto: Unsplash) Unsplash

Mortgage Reports señala que estos préstamos permiten a personas que trabajan y pagan impuestos federales adquirir residencias principales, segundas viviendas o propiedades de inversión.

Préstamos CalHFA FHA y programas de asistencia disponibles

Para los latinos con ITIN que califican como compradores de vivienda por primera vez, CalHFA ofrece el programa de préstamos FHA, que consiste en hipotecas a tasa fija por 30 años.

Estos pueden combinarse con programas de asistencia para el pago inicial y costos de cierre.

Los requisitos principales para acceder a un préstamo de CalHFA en 2026 incluyen:

Puntaje de crédito. Se requiere un mínimo de 660 a 680, dependiendo del tipo de préstamo.

Se requiere un mínimo de 660 a 680, dependiendo del tipo de préstamo. Educación. Es obligatorio completar un curso de educación para compradores de vivienda de CalHFA.

Es obligatorio completar un curso de educación para compradores de vivienda de CalHFA. Ingresos. Los solicitantes deben cumplir con los límites de ingresos establecidos por el condado donde se ubica la propiedad.

Los solicitantes deben cumplir con los límites de ingresos establecidos por el condado donde se ubica la propiedad. Residencia. La vivienda debe ser una residencia principal unifamiliar o un condominio aprobado en California.

Los principales requisitos que hay que cumplir para acceder al programa / Unsplash Unsplash

En cuanto a la asistencia financiera, el programa CalHFA permite obtener un crédito diferido de hasta el 3,5% del precio de compra para un préstamo FHA.

Este no requiere pagos mensuales y se liquida al momento de vender, refinanciar o pagar la hipoteca principal.