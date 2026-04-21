Fuerte avance del ICE: el caso de un menor de edad con su familia en EE.UU. que fue deportado a Honduras sin avisar

Un joven menor de edad, de 15 años, fue arrestado en una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles, en California, y pasó un mes bajo custodia federal. Pese a sus reiteradas negativas a firmar los papeles de deportación voluntaria, las autoridades lo trasladaron en un vuelo a Honduras, su país de origen. Ahora, permanece allí mientras su madre continúa en Estados Unidos.

El caso de un menor de edad que fue deportado por el ICE a Honduras sin avisar

En Estados Unidos continúan las redadas de inmigración. Recientemente, Luis Vallecillo disfrutaba de una comida cuando agentes federales arribaron a donde estaba sin previo aviso.

El menor de edad se negó repetidamente a firmar los papeles que le mostraban los agentes del ICE para la deportación de EE.UU. Archivo

Junto con sus dos primos, el menor fue arrestado y enviado a un centro de detención, en donde lo separaron de su familia.

En diálogo con Univision, el joven contó que pasó un mes en un centro diferente al que estaban sus familiares debido a su edad. Durante este tiempo, los agentes le insistían en que firmara los papeles de deportación voluntaria.

“Me negué, y el agente me dijo: ‘Aunque no firmes, te vamos a llevar’”, relató. Por su parte, su madre contó que los funcionarios de inmigración quisieron obligarlo, pero él se negó y remarcó que tenía derechos que debían respetarse.

La deportación a Honduras del menor de edad detenido por el ICE en EE.UU.

Ante las constantes negativas del menor frente a la insistencia en firmar los papeles, los agentes llegaron un día al recinto en donde permanecía recluido y lo trasladaron sin decirle a dónde lo enviaban.

“Me llevaron a un lugar en el que no podía ver nada, no podía ver qué había afuera. Bajó un señor de un carro con unos papeles y me dijo: ‘Tu firma y tu huella aquí’. Y yo le dije que no, que no iba a firmar nada", indicó.

@nmasunivision Tras cinco meses de incertidumbre en un albergue, Manuel Vallecillo, de 15 años, finalmente recuperó su libertad. El adolescente fue uno de los rostros de las redadas de ICE realizadas en San Antonio, Texas, el pasado mes de noviembre. Aunque hoy está libre, las secuelas y el temor a revivir esa experiencia siguen presentes en su vida diaria. nmásunivision ICE texas libertad ♬ sonido original - N+ UNIVISION - N+ UNIVISION

Sin su firma ni la toma de huellas, y separado completamente de su familia, los agentes del ICE lo subieron a un avión y lo deportaron.

“En el vuelo íbamos más de 50 personas. El único joven era yo”, señaló. Desde su lugar, su madre denunció las fuertes irregularidades en el proceso de remoción.

Ahora, desde Honduras, el joven lamenta estar separado de su familia. “Ahora puedo ver a mi mamá por el teléfono, pero ya no la puedo abrazar”, manifestó. Mientras permanece allí, aún conserva la esperanza de regresar a EE.UU. y cumplir su sueño de convertirse en médico.

En qué casos el ICE puede deportar a un menor de edad

Según las propias políticas del ICE y organizaciones legales de inmigración, un menor no puede ser deportado automáticamente solo por estar en situación migratoria irregular.

Generalmente, los funcionarios necesitan una orden final de remoción emitida por un juez de inmigración, o que el menor acepte una salida voluntaria, lo que en este caso no sucedió.

Para deportar a un menor de edad de EE.UU., el ICE primero debe agotar todas las alternativas legales para su permanencia ICE

El ICE también tiene directivas internas que obligan a sus agentes a considerar el interés superior de menores y familias.

Si el menor tiene padres o tutores en el país norteamericano, la agencia debe facilitar el contacto, permitir participación en procesos de custodia y evitar interferir innecesariamente con los derechos parentales.

Además, organizaciones legales como el Immigrant Legal Resource Center sostienen que los menores tienen derecho a representación legal, acceso a una audiencia ante un juez y la posibilidad de solicitar asilo, estatus juvenil especial, visa T o visa U si cumplen con los requisitos.

La deportación puede completarse únicamente cuando se agotan las instancias anteriores.