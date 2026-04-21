Pidió asilo en EE.UU., rechazó México y terminó en el Congo: el colombiano detenido por el ICE

El migrante colombiano Jorge Andrés Cubillos Ramírez fue enviado a Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y negarse a firmar su deportación a México. Todo ocurrió mientras esperaba una resolución judicial sobre su solicitud de asilo.

El migrante fue deportado de EE.UU. a África y no a su país: qué pasó

El caso responde a un esquema que permite enviar migrantes a terceros países cuando no pueden regresar a su lugar de origen.

De acuerdo con Noticias Telemundo, Cubillos no podía ser deportado a Colombia porque su solicitud de asilo se sustentaba en amenazas de grupos armados.

Ante esta situación, luego de ser detenido por el ICE le ofrecieron ser deportado a México. Sin embargo, el migrante rechazó esa alternativa porque la consideraba insegura y señaló que “una juez tenía que resolver su caso de asilo”.

En respuesta, EE.UU. avanzó con la expulsión, pero lo trasladó a la República Democrática del Congo.

El traslado ocurrió el 14 de abril desde Luisiana, en el marco de un operativo que involucró también a otros 14 migrantes latinoamericanos.

En una entrevista con Telemundo, Cubillos describió el operativo desde el momento en que fue llevado al aeropuerto de Alexandria.

Afirmó que estuvo inmovilizado durante el traslado y señaló que lo “amarraron por 24 horas en la cintura, pies y manos”.

También sostuvo que el grupo fue enviado “sin ningún documento, sin ninguna autorización y sin la vacuna de la fiebre amarilla”.

Según su relato, la remoción se concretó sin información previa sobre el destino final.

El migrante colombiano rechazó México por considerarlo inseguro y EE.UU. lo deportó al Congo Captura de Telemundo

La vida del migrante colombiano en el Congo tras la deportación de EE.UU.

Los migrantes expulsados permanecen en un hotel en Kinshasa bajo supervisión. Cubillos describió el lugar y señaló que tiene carencias en servicios básicos.

En su testimonio, indicó que “no hay luz” en algunos momentos y que el acceso al agua es limitado.

A la vez, comparó la situación con su experiencia previa en EE.UU. y sostuvo que “la comida y el trato son mejores que en las detenciones anteriores”.

La deportación dejó a su esposa y a sus cuatro hijos solos en EE.UU. En ese contexto, Cubillos señaló que la separación es la situación más difícil y dura desde el punto de vista psicológico.

Cómo es el acuerdo que permite a EE.UU. enviar migrantes a terceros países

El traslado de migrantes a la República Democrática del Congo se realiza en el marco de un acuerdo entre ese país y el gobierno de EE.UU. para enviar personas deportadas desde territorio estadounidense.

El grupo en el que estaba Cubillos se trata del primer contingente de migrantes latinoamericanos enviado a esta nación africana, según información de BBC.

Anteriormente, extranjeros expulsados habían sido enviados a Camerún.

Los deportados de EE.UU. permanecen en un hotel en Kinshasa, República Demócratica del Congo, bajo supervisión Captura de Telemundo

El convenio establece que la estadía en el Congo es temporal.

Las autoridades de Kinshasa indicaron que el proceso no constituye un mecanismo de reubicación permanente y que Washington financia la recepción, el alojamiento y la atención de los deportados.

Además de Camerún y República Democrática del Congo, EE.UU. ya efectuó traslados similares a otras naciones africanas como Ghana, Sudán del Sur y Esuatini.