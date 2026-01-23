Frente a Donald Trump: Fernando Mendoza, el quarterback latino que le dio a Indiana su primer campeonato en 139 años

El equipo de Indiana Hoosiers hizo historia este lunes al ganar su primer título nacional, luego de enfrentarse a los Miami Hurricanes. El partido del College Football National Championship Game se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, al cual asistió el presidente Donald Trump y vio como el quarterback de ascendencia latina Fernando Mendoza logró terminar con la sequía de más de un siglo para su equipo.

El triunfo de Fernando Mendoza para Indiana celebrado por Donald Trump

logró coronar a Indiana Hoosiers como los campeones del fútbol americano colegial (NCAA, por sus siglas en inglés). Un partido en el que destacó la presencia del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien llegó acompañado de su nieta Kia Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, señaló a Fox News.

Trump celebró la llegada de ambos equipos a la final, y los alentó en su búsqueda del título nacional, e incluso señaló que el fútbol universitario era un reflejo de los valores estadounidenses de familia, libertad, unidad y trabajo duro.

“Melania y yo felicitamos a los Indiana Hoosiersy a los Miami Hurricanes por su clasificación al Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario. Que Dios bendiga a los talentosos jugadores y a los dedicados entrenadores, a las familias que los aman y apoyan, y a la fiel afición que los anima. ¡Que gane el mejor equipo!“, señaló el mandatario en un comunicado.

Con un touchdown, Mendoza logró el 27-21 sobre el equipo de Miami Hurricanes y terminó con los 139 años sin victorias de Indiana. Apenas en diciembre pasado logró ser el primero de su equipo con ascendencia latina en obtener el premio Heisman al mejor jugador universitario, lo que lo hizo ganar notoriedad, aseguró Telemundo.

De Cuba al sueño americano, la historia latina de Fernando Mendoza

Fernando Mendoza nació en Miami, Florida, pero su historia no inicia ahí. Sus cuatro abuelos nacieron y crecieron en Cuba, pero la revolución de 1959 los obligó a migrar a Estados Unidos, donde tuvieron que empezar de cero, señaló en entrevista para NBC Sports.

Fernando Mendoza fue galardonado como el mejor jugador colegial con el Trofeo Heisman (Instagram/@fernandomendoza)

Sus padres, Fernando y Elsa Mendoza, inspiraron al joven en el mundo deportivo, ya que su papá compitió en la Universidad de Brown como atleta universitario. Por su parte, su madre se desempeñó como tenista en la Universidad de Miami.

Aunque es el mayor de tres hijos, sus hermanos, Alberto y Max, también se han involucrado en el mundo deportivo. Alberto es el mariscal de campo suplente en Indiana, mientras que Max, el menor de todos, planea buscar un espacio como locutor deportivo, señaló ESPN.

Esclerosis múltiple, la enfermedad que padece la madre de Fernando Mendoza

Elsa Mendoza, la madre de Fernando, ha llamado la atención pública luego de aparecer en silla de ruedas durante los festejos del campeonato de Indiana, y quien fue diagnosticada con esclerosis múltiple hace unos 18 años, según lo que ella misma contó para Players Tribune.

Tras su victoria, se fundió en un emotivo abrazo con su madre, quien sufre de esclerosis múltiple (Instagram/Fernado Mendoza)

La enfermedad le fue diagnosticada cuando sufrió una lesión en el tobillo. Aunque intentó ocultarlo, el contagio por COVID-19 hizo que los síntomas se intensificaran, por lo que no pudo ocultarlo más, así que les contó a sus hijos sobre su padecimiento.

Desde que los hermanos Fernando y Alberto supieron de la enfermedad que padecía su madre Elsa, unieron esfuerzos para recaudar fondos para la National MS Society (Asociación Nacional contra la Esclerosis Múltiple), señaló US Weekly.

A través del sitio oficial, los hermanos Mendoza han logrado recaudar cerca de US$150 millones en donaciones para aquellas personas que padecen la misma enfermedad que su madre.