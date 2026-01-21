La historia real de Miami que inspiró “The Rip”, la nueva película de Netflix: un botín de US$22 millones

Lo que comenzó como la fase final de una investigación policial de larga data en Florida terminó por revelar un hallazgo histórico. Años más tarde, la historia sirvió de base para The Rip (2026), el thriller criminal protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck que se estrenó recientemente en Netflix.

El operativo policial dentro de una casa en Florida que se convirtió en película

El 29 de junio de 2016, agentes de la policía de Miami-Dade encabezados por el oficial Chris Casiano y su equipo antinarcóticos, ingresaron a una vivienda ubicada en Northwest 169th Terrace, en Miami Lakes. La investigación apuntaba a una red de tráfico de marihuana que operaba entre el sur de Florida y Tennessee, y el operativo debía ser apenas el cierre de un expediente iniciado años atrás.

Durante la inspección, los oficiales detectaron algo inusual en el ático. Un rastrillo de jardín, conectado por un cable a la pared, llamó la atención. Al moverlo, el yeso cedió y dejó al descubierto un compartimento oculto, construido detrás de una pared falsa. Dentro de ese espacio había 24 baldes naranjas de cinco galones (18 litros), comprados en Home Depot, cada uno con fajos de billetes de 100 dólares. En total, el conteo final alcanzó los US$22 millones, lo que se convirtió en la mayor incautación de efectivo en la historia de la policía de Miami-Dade, según detalló la revista Time.

El operativo en Florida que llevó al récord histórico

La investigación que desembocó en el allanamiento llevaba más de una década de trabajo, con tareas de vigilancia, informantes confidenciales, escuchas telefónicas y cooperación entre agencias estatales y federales.

Ben Affleck y Matt Damon protagonizan la película basada en el hecho policial ocurrido en Florida Claire Folger

El propietario de la casa era Luis Hernandez-Gonzalez, dueño de Blossom Experience , un local de insumos de jardinería en North Miami frecuentado por cultivadores de marihuana de todo el país norteamericano.

, un local de insumos de jardinería en North Miami frecuentado por cultivadores de marihuana de todo el país norteamericano. Las autoridades sospechaban que el comercio funcionaba como una fachada para actividades ilegales vinculadas al cultivo y distribución de cannabis.

vinculadas al cultivo y distribución de cannabis. Ya en 2005, agentes federales habían registrado conversaciones en las que Hernandez-Gonzalez hablaba sobre venta de marihuana , aunque en ese momento no se presentaron cargos.

, aunque en ese momento no se presentaron cargos. En 2010, un informante grabó charlas en las que el empresario describía técnicas de cultivo y se ofrecía a comprar futuras cosechas. Nuevamente, no hubo arrestos.

El giro definitivo ocurrió en 2016, cuando fue interceptado en una escucha telefónica asesorando a traficantes del sur de Florida que habían sido detenidos en Tennessee.

Una vez descubierto el dinero, el procedimiento policial sumó un elemento clave que más tarde sería central en la adaptación cinematográfica. El reglamento del departamento establecía que todo el botín incautado debía contarse en el lugar, de manera manual, dos veces, antes de que cualquier agente pudiera retirarse. Esa norma, diseñada para garantizar la transparencia del operativo, tuvo un efecto colateral: el equipo quedó atrapado durante horas dentro de la casa, en un barrio residencial, como custodios de una fortuna que podía convertirlos en un blanco.

Para The rip (2026) se cambiaron algunos de los hechos ocurridos 2016 RIP_20241205_WP_0109

El conteo se extendió durante más de un día completo y mantuvo a los oficiales en permanente estado de alerta. Junto al botín también se encontraron distintas variedades de marihuana, esteroides anabólicos y un arma de fuego cargada, luego identificada como una pistola TEC-9. Pese a la presión y la exposición, ningún billete desapareció. El monto final quedó fijado en US$22 millones, un récord absoluto para el condado en ese momento.

Cómo el hallazgo policial real se adaptó al thriller de Netflix

En la adaptación cinematográfica, según detalló Time, algunos elementos fueron modificados por razones narrativas: los nombres de los personajes, el género del dueño del dinero oculto y el monto exacto del botín, reducido a US$20 millones en la ficción. Sin embargo, otros detalles se mantuvieron casi intactos, como la pared falsa, los baldes apilados y el perro detector de efectivo que dio la primera señal inequívoca.