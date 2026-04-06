El fenómeno que se extenderá durante 48 horas con fuertes ráfagas y nevadas cerca de Nueva York

El inicio de la semana estará marcado por un escenario meteorológico dinámico en gran parte de Estados Unidos, con lluvias intensas, nevadas tardías y un descenso térmico que recordará al invierno en varias regiones. El noreste de del territorio, en estados como Nueva York, sentirán el impacto de un frente frío por, al menos, las próximas 48 horas.

Regreso del frío y nieve en el noreste: Nueva York entre los estados afectados

Desde Fox Weather se anticipa que este lunes se sentirá con fuerza el regreso del frío en el noreste de Estados Unidos, luego de un período reciente con temperaturas inusualmente elevadas. Un sistema de baja presión impulsará aire más frío hacia la región y esto provocará un descenso térmico notable, en estados como Nueva York, Pensilvania y Nueva Jersey.

El ingreso de un sistema frontal frío desde Canadá generará precipitaciones en forma de nieve y mezcla invernal en regiones clave como los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra durante este lunes NWS

Las temperaturas máximas se ubicarán mayormente entre los 40°F y 50°F (4°C y 10°C), valores más cercanos a los promedios estacionales, pero que representarán una caída significativa respecto a jornadas anteriores. Además, se prevé la caída de nieve ligera en varias ciudades.

Las acumulaciones no serán generalizadas ni extremas, pero sí lo suficientemente relevantes como para marcar el paisaje. En zonas como el norte del estado de Nueva York, podrían registrarse entre una y tres pulgadas (2,5 y 7,6 centímetros) de nieve, mientras que en otras áreas, como Vermont o incluso sectores cercanos a grandes ciudades, se observarán nevadas más débiles o apenas copos aislados.

Nevadas y mezcla invernal en el norte

El avance de un sistema frontal frío desde el norte generará un marcado contraste térmico en regiones como los Grandes Lagos, el noreste y partes de Nueva Inglaterra. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el aire frío que ingresará durante el lunes se combinará con la humedad disponible y dará lugar a precipitaciones en forma de nieve y mezcla invernal.

Este fenómeno se verá potenciado por el llamado “efecto lago”, lo que incrementará las probabilidades de nevadas de intensidad ligera a moderada en áreas cercanas a los Grandes Lagos. A medida que el frente continúe desplazándose hacia el este, se prevé que las nevadas se extiendan hacia Nueva Inglaterra antes de que el sistema abandone la región hacia el miércoles.

Las temperaturas acompañarán este cambio, manteniéndose por debajo de lo normal para la época. En sectores del norte, los valores máximos permanecerán por debajo del punto de congelación, es decir, inferiores a 32°F (0°C), lo que reforzará la persistencia de condiciones invernales tardías.

Lluvias intensas y tormentas en Florida

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante este lunes persistirá un frente casi estacionario sobre el Golfo de México que se extenderá hacia la península de Florida, situación que favorecerá el desarrollo de lluvias intensas y tormentas eléctricas.

Persistencia de lluvias en Florida: el NWS advierte que el patrón de precipitaciones intensas se mantendrá durante varios días SPC

La combinación de una masa de aire tropical húmedo con condiciones de inestabilidad generará precipitaciones frecuentes, algunas de ellas de gran intensidad.

Este patrón meteorológico aumentará el riesgo de lluvias excesivas en distintas áreas de Florida, con la posibilidad de inundaciones repentinas. La persistencia del sistema frontal hará que estas condiciones no sean aisladas, sino que se mantendrán durante varios días y esto reforzará la acumulación de agua en zonas vulnerables.

Riesgo crítico de incendios en las Llanuras

Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias y nieve, otras experimentarán condiciones completamente opuestas. El NWS advirtió que un sistema de alta presión que descenderá desde Canadá favorecerá un ambiente seco en sectores de Oklahoma, Texas, Nuevo México, Colorado y Kansas.

El NWS ha elevado el nivel de alerta de elevado a crítico en las Llanuras centrales debido a la baja humedad relativa NWS

Este sistema provocará vientos intensos y una baja humedad relativa, factores que incrementarán significativamente el riesgo de incendios forestales. De hecho, el nivel de alerta pasará de elevado a crítico en varias áreas de las Llanuras centrales y del sur.

Las condiciones serán especialmente peligrosas durante el lunes, cuando las ráfagas y la sequedad del aire puedan facilitar la rápida propagación de focos ígneos, una amenaza tanto para zonas rurales como urbanas.