Quién es Graham Platner, el demócrata que se retiró de la carrera al Senado de Maine tras una denuncia

Graham Platner pasó en pocos meses de ser una de las mayores promesas del Partido Demócrata en Maine, un estado del noreste de Estados Unidos que limita con Canadá, a convertirse en el protagonista de una de las crisis políticas más resonantes de las elecciones 2026. Veterano de los Marines, empresario dedicado al cultivo de ostras y dirigente respaldado por referentes nacionales, había construido una candidatura con gran crecimiento hasta que una denuncia por una presunta agresión sexual provocó su salida de la carrera por el Senado.

Graham Platner, el demócrata de Maine que buscaba desafiar a Susan Collins

A sus 41 años, Platner se había transformado en uno de los nombres con mayor proyección dentro de la política estatal. De acuerdo con CBS News, su experiencia militar, actividad empresarial y un discurso enfocado en la situación económica de los trabajadores le permitieron ganar las primarias demócratas y posicionarse como un serio competidor frente a la senadora republicana Susan Collins.

Graham Platner se había vuelto una figura clave en Maine X @grahamformaine

Su candidatura ganó notoriedad nacional después de recibir el respaldo de dirigentes como Bernie Sanders y tras la decisión de la gobernadora Janet Mills de no competir por la banca. Para distintos analistas, representaba una nueva generación de dirigentes progresistas con posibilidades reales de disputar uno de los escaños más observados del país norteamericano.

Graham Platner confirmó en X su salida de la carrera al Senado por Maine

El miércoles 8 de julio, Platner publicó un video de más de 11 minutos en su cuenta de X para comunicar la suspensión de su candidatura. Allí sostuvo que los señalamientos en su contra son falsos, aunque afirmó que el impacto político generado por el caso volvió imposible continuar con la campaña. “Esta decisión es increíblemente difícil porque sé que algunos pensarán que es una admisión de culpa, y definitivamente no lo es”, afirmó.

También aseguró que su retiro no responde a la acusación en sí, sino a las consecuencias que tuvo sobre la contienda electoral. “Mi nombre puede estar actualmente en la boleta, pero ese lugar pertenece a la gente de Maine”, expresó. Según explicó, iniciará los trámites necesarios para retirar formalmente su nombre de la elección dentro de los plazos establecidos por la legislación estatal.

Graham Platner realizó un descargo en X tras la denuncia en su contra

La acusación contra Graham Platner que derrumbó su campaña demócrata

La controversia comenzó después de que Jenny Racicot relatara a Politico que Platner ingresó a su vivienda sin autorización cuando ambos mantenían una relación ocasional. Luego, amplió sus dichos en una entrevista con CNN y dijo que él la forzó sexualmente pese a que ella le pidió que se detuviera.

Durante un reportaje, la mujer calificó el episodio como una violación. El excandidato respondió mediante un mensaje en redes sociales y sostuvo que las acusaciones son “categóricamente falsas”.

El candidato al Senado se bajó de la candidatura y aseguró que las acusaciones son "categóricamente falsas"

La reacción dentro del Partido Demócrata fue inmediata. Dirigentes nacionales y estatales comenzaron a reclamar públicamente que abandonara la contienda, mientras organizaciones vinculadas al financiamiento electoral retiraban su apoyo. La situación terminó por desarmar una candidatura que hasta hace pocos días aparecía entre las más competitivas para disputar una banca clave en el Senado de Estados Unidos.

Cómo elegirá Maine al reemplazo demócrata para enfrentar a Susan Collins

Antes de la polémica, Platner también había enfrentado cuestionamientos relacionados con antiguas publicaciones en internet y denuncias de exparejas sobre comportamientos considerados problemáticos.

El dirigente reconoció algunos errores de su pasado, aunque rechazó otras acusaciones. Según informó Newsweek, además habló públicamente sobre las dificultades que atravesó tras su servicio militar, incluido el estrés postraumático y problemas vinculados al consumo de alcohol.

Su salida obliga ahora al Partido Demócrata de Maine a designar un reemplazante para enfrentar a Susan Collins en las votaciones del 3 de noviembre Freepik

Su salida obliga ahora al Partido Demócrata de Maine a designar un reemplazante para enfrentar a Susan Collins en noviembre. La legislación estatal establece que la organización tendrá plazo hasta el 27 de julio para seleccionar un nuevo postulante.

La definición será seguida de cerca en Washington porque la contienda en Maine es considerada una de las más importantes de las elecciones legislativas de 2026 y podría influir en la futura composición del Senado de Estados Unidos.