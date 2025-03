Fue a una tienda de segunda mano y compró un artículo de escritorio por US$2: al conocer su valor real quedó sin palabras

Adquirir artículos usados puede muchas veces terminar en hallazgos inesperados. Los mercados de segunda mano ofrecen objetos a bajo precio que muchas veces esconden historias que les dan valores que superan ampliamente al de su compra. Esto le sucedió a un usuario de Reddit que contó a sus seguidores que adquirió un producto por 2 dólares, cuando en el mercado online se vendía por US$250.

Un comprador habitual de productos de segunda mano encontró un objeto valioso por solo US$1,99. La sorpresa fue mayor al descubrir que su precio real en el mercado alcanzaba los US$250. Matthew, de 25 años, es residente de Cullman, Alabama y compartió su experiencia en la plataforma Reddit. Bajo el nombre de usuario u/Striking-Concept-629, relató el hallazgo en una tienda local.

Un usuario de Reddit detalló como encontró este objeto Reddit @ThriftStoreHauls

Mientras recorría la tienda King’s Home, Matthew encontró un dispositivo que le resultó familiar. Se trataba de un USB de escritorio inspirado en el videojuego Portal 2. Atraído por la apariencia del objeto, decidió adquirirlo sin conocer en ese momento su alto valor real. Tras investigar, comprendió que había conseguido un producto difícil de encontrar.

El dispositivo adquirido era el Portal 2 Sentry Turret USB Desk Defender. Este artículo, basado en personajes del juego, emite sonidos característicos y luces al detectar movimiento. Producido originalmente por la tienda ThinkGeek, con el tiempo se convirtió en una pieza codiciada. Su rareza aumentó con los años y se tornó altamente buscado por coleccionistas y fanáticos.

Matthew, al conocer la cotización del objeto que recientemente se vendió por US$250, quedó impactado. “Me sorprendí mucho al ver el precio de venta y no podía creerlo. Quiero quedármelo, pero terminé poniéndolo a la venta porque siento que el dinero sería más valioso en este momento”, aseguró en una entrevista con Newsweek.

Así se veía por fuera el objeto que compró por US$2 Reddit @ThriftStoreHauls

Su relato generó interés entre otros usuarios de la plataforma, quienes compartieron historias similares. Es por eso que concluyó: “Encuentro cosas geniales en esta tienda de segunda mano todo el tiempo y recomiendo a cualquiera que la visite”.

Qué es Portal 2, el videojuego que inspiró la fabricación de este artículo

El videojuego Portal 2, lanzado en 2011 por Valve Corporation, es una secuela del aclamado Portal de 2007. Su trama sigue a Chell en un mundo de pruebas cada vez más complejas, con la inteligencia artificial GLaDOS como antagonista. Reconocido por su narrativa ingeniosa y mecánicas innovadoras, el juego se convirtió en un clásico dentro de la comunidad gamer.

Muchos usuarios de Reddit se sorprendieron por el valor del objeto Krystyna Marych - Shutterstock

El relato de Matthew tuvo gran repercusión en el post de Reddit. Otros usuarios expresaron asombro y admiración por la compra. Algunos comentaron experiencias similares, mientras que otros lamentaron no haber encontrado oportunidades de ese tipo. El hallazgo demuestra que los mercados de segunda mano pueden ocultar verdaderos tesoros para quienes saben buscarlos.

“Eso es una pasada. Me costaría desprenderme de él, pero acabaría poniéndolo a la venta a ese precio”, escribió un usuario en el post. “Tiene un aspecto un poco espeluznante. Como un bicho gigante o un juguete mutante”, agregó otra persona. “Ojalá pudiera encontrar algo así. Me encanta este juego. Me da muchísima envidia que lo hayas encontrado, ¡pero felicidades”, dijo otro seguidor.