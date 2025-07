Fue a una tienda de segunda mano y se sorprendió con un bolso Chanel y se viralizó: “Nunca había visto ese estilo”

Mientras almorzaba, una joven decidió entrar en una tienda de segunda mano. Quería pasar el rato y, tal vez, encontrar alguna prenda interesante. Sin embargo, descubrió mucho más que eso. En uno de los estantes halló un bolso Chanel vintage que podría valer miles de dólares.

Un hallazgo inesperado en una tienda de caridad

Amelia Perrin, de 29 años, se encontraba en su hora de almuerzo en Londres cuando decidió entrar en una tienda que vende ropa y objetos de segunda mano para recaudar fondos para la caridad. Entre los estantes repletos de ropa usada del negocio, ubicado en Londres, un bolso negro de charol con acabado acolchado llamó su atención. A primera vista, creyó que se trataba de una imitación barata. “Nunca había visto ese estilo antes”, le dijo a Newsweek.

Fue a una tienda de segunda mano y asegura que se llevó un tesoro

Pese a ello, la joven lo tomó y lo examinó de cerca. Allí notó ciertos detalles que hacían pensar que podría tratarse de una pieza auténtica. El número de serie coincidía con modelos producidos entre 1994 y 1997. Y aunque el estado no era óptimo, el diseño y los acabados dorados despertaron sospechas: tal vez tenía entre sus manos un verdadero tesoro.

El empleado de la tienda, al notar el interés de Perrin, le explicó que no podían vender el bolso como artículo de lujo, sino aceptar una donación por él. “No podía venderlo porque no sabían si era falso y al ser una organización benéfica, no podían pagar ni la autenticación ni la restauración”, detalló al medio citado.

Así, llegaron a un acuerdo. Amelia hizo una contribución a la tienda y se llevó el bolso. El monto exacto que dejó la mujer en el lugar, quedó en privado, pero aseguró que ambos estuvieron conformes. Más allá del dinero, el encargado quería que alguien con pasión por la moda y tuviera esa pieza que podría ser valiosa.

La cartera que compró y la original Instagram: @ameliaperrin

¿Es un auténtico Channel?

Una vez en su poder, Perrin llevó el bolso a Chanel et Moi, una tienda especializada en restauración de piezas de lujo. Allí le confirmaron que Chanel fabricó ese modelo, pero que dejó de hacerlo a fines de los años 90. A pesar de que no recibió una autenticación oficial, el veredicto de los expertos le dio aún más motivos para emocionarse.

“No está en condiciones de uso en este momento, pero definitivamente es el accesorio mío que tiene la mejor historia asociada, incluso sin autenticación”, expresó la joven. Según afirmó, la historia detrás del hallazgo tiene tanto valor como podría tener la cartera si resulta ser original. Incluso dijo que si resulta que no es auténtico, piensa conservarlo.

Amelia es una fanática de las marcas de lujo Instagram: @ameliaperrin

Un video viral con miles de visualizaciones

A través de su cuenta de TikTok (@ameliaperrin), la joven compartió un video en el que contó su descubrimiento. El clip superó las 200 mil visualizaciones y tuvo más de 7000 “me gusta”. En las redes, los usuarios la felicitaron por su buena suerte y muchos la animaron a seguir investigando si se trata de una pieza original.

Amelia también comentó cómo se manejan las tiendas benéficas, con respecto a los artículos de diseño. “Una mujer que trabaja como voluntaria en almacenes para recaudar donaciones me envió un mensaje y me dijo que estos productos son los que más dolores de cabeza les causan”.

Según agregó, esto se debe a que estos locales “no tienen tiempo para verificar si son auténticos, ni tampoco pueden vender falsificaciones, pero no quieren perder la oportunidad de recaudar fondos para la caridad si el artículo es auténtico”, explicó.