Fue niñera en EE.UU. y cuenta cuál fue el peor accidente que vivió

escuchar

Una joven latina llegó a Estados Unidos para vivir una nueva experiencia al trabajar como au pair, pese a que mudarse a otro país le implicaría un sinnúmero de retos. Uno de los peores desafíos que superó durante sus primeros días allí, no tuvo que ver con las diferencias culturales. En un video que publicó en redes sociales, contó con un tono divertido su alarmante historia y se volvió viral.

“Por favor, espera el plot twist [giro de la trama]”, escribió Camila (@camilamem) antes de comenzar a contar su anécdota a sus seguidores en TikTok. La joven relató que cuando arribó a territorio estadounidense, la familia anfitriona le prestó un automóvil para que usara durante su estadía. Aunque se mostró agradecida, hubo un pequeño inconveniente: no tenía demasiada experiencia al manejar. Aun así, decidió aceptarlo.

Su casi tragedia ocurrió un día en el que planeaba conocer a una amiga nueva. Al ser recién llegada en EE.UU., no dudó ni un segundo en acudir a la reunión. El pequeño detalle que no tenía previsto es que debía trasladarse en vehículo. Así que, aun bajo al posible riesgo que tomar el volante implicaba, la joven se atrevió: “Yo en realidad tenía 18 años y solo había manejado el auto de mi hermana en México”, señaló.

Fue niñera en Estados Unidos y cuenta una insólita experiencia

Una vez que se subió al vehículo, la titkoker lo “sintió diferente” al que ya había conducido, según expresó en su clip. Sin embargo, no le dio demasiada importancia a esta señal y emprendió camino: “Yo pensé: ‘Debe ser el freno de mano, y no pasa nada’”, agregó. Se dirigió hacia su encuentro sin mayor problema y, aunque todo el recorrido sintió esa molestia al manejar, logró llegar a la cafetería que tenía como destino.

Cuando arribó al destino donde vería a su amiga, un señor se detuvo para decirle algo. Camila, sin saber inglés, no entendió nada y se limitó a contestarle “gracias”. Ya con la incertidumbre de saber qué le pasaba a su auto, se encontró con su conocida y le pidió ayuda para revisarlo.

El giro en la historia

Después de un rato, las dos jóvenes terminaron con su reunión y fue ahí cuando el giro de la historia tomó otro rumbo. Cuando la creadora de contenido se subió nuevamente al vehículo, no solo lo sintió “raro”, sino que empezó “a saltar”. Todas las luces se prendieron repentinamente y, aunque ella sabía que algo no iba a bien, no se detuvo.

La mujer hizo todo un viaje con solo tres llantas

“¿Qué voy a hacer? No me voy a parar en medio de la nada”, fue lo que pensó la influencer cuando comenzó a notar que otros automovilistas la miraban, extrañados. Como pudo y con todas las alarmas presentes, llegó a su destino. Una vez ahí, su amiga se percató de que el coche tenía una llanta pinchada.

No obstante, cuando se acercaron a verificar el neumático, descubrieron algo inaudito. En el lugar donde tenía que estar la llanta no había absolutamente nada: “Manejé con tres llantas. ¿Cómo? No sé. Nadie lo puede creer“, finalizó. Después reconoció que hizo mal en no atender todas las alertas que tuvo durante su recorrido.

Usuarios se rieron del accidente

La comunidad virtual reaccionó al video de Camila. Hasta el momento, el corto clip tiene casi 160 mil vistas y diversos comentarios. Los espectadores tomaron con gracia la aterradora experiencia de la joven.

Además, le preguntaron cómo es que con lo ocurrido la familia no se enojó y le permitió cuidar a sus hijos: “Si con tres andabas a toda máquina, no puedo imaginarte con cuatro”; “Eso sí es un final inesperado”; “Gracias al universo estás bien”, fueron algunos de los mensajes que dejó parte de la comunidad virtual. Otros también compartieron sus experiencias insólitas cuando trabajaron cuidando niños.

LA NACION