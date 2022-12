Es profesional y latina, pero encontró mejor salario como niñera en EE.UU.

escuchar

Los recién llegados a Estados Unidos que planean establecer ahí su residencia, enfrentan numerosos obstáculos. De acuerdo con diferentes versiones de primera mano, el proceso no es tan sencillo. Sin embargo, hay quienes consiguen adaptarse rápido al cambio. Una latina en Chicago dio su testimonio luego de que logró obtener un empleo cuando apenas había arribado al país. La mujer reveló las claves que influyeron en su historia y cuáles son los detalles que les dan más oportunidades a algunos migrantes.

Fe Rodríguez Bastidas se describe a sí misma como una “madre soltera descubriendo Chicago”, en su cuenta de TikTok (@latinaenchicago). Si bien todavía no acumula tantos seguidores (tiene 812 hasta el momento) su perfil se volvió casi un diario de experiencias. Entre ellas sobresalen su primer departamento como migrante y los requisitos que debió reunir para obtenerlo, así como un poco de su trabajo como niñera. En uno de sus clips más recientes habló sobre su empleo y también dio los consejos que la ayudaron, con el objetivo de que puedan ser útiles para otros recién llegados.

“Todo depende de si tienes número de seguridad social o no. Si lo tienes, vas a poder postular a trabajos que sean más profesionales ante una empresa. Si no, tienes que apuntar a los que son ‘estereotipados’ para personas ilegales o que no tienen permiso de trabajo”.

La latina hizo énfasis sobre este último punto, dado que no todo es negativo: Ttienen bastante buena paga”, aseguró. En caso de no cumplir este requisito, Fe relató que hay trabajo de niñera, en limpieza, para cuidadores de animales, mantenimiento o construcción: “Suelen ser para personas ilegales y pagan en efectivo. Son como trabajos por debajo de la mesa [en negro]”, siguió.

Una joven compartió su experiencia al buscar trabajo en Estados Unidos

Según su perspectiva, la diferencia radica en los salarios por hora según la legalidad de los migrantes. Además, varían en función de la zona o el estado: “No gana lo mismo una persona que trabaja en el centro de Chicago a una de los suburbios”.

En su caso, debido a que tiene formación profesional, la peruana primero buscó una oportunidad en empresas, pero el salario, de entre US$15 y US$16 por hora, no la terminó de convencer. En cambio, como niñera en Livertyville, podía generar entre US$22 y US$25 por hora e incluso encontró opciones de hasta US$30: “Decidí tomar un trabajo como nana mientras valido mi carrera aquí, porque la verdad es que la paga es bastante buena”, señaló.

¿Cómo ser niñera en EE.UU.?

La latina dio sus mejores tips para encontrar trabajo en Estados Unidos, algunos en el sector del cuidado infantil Imagen referencial: Pixabay

Fe también dio algunos consejos sobre los sitios en donde se pueden buscar algunas vacantes, como en Libertyville moms o Care.com, para los que tienen número de seguro social: “Tienes que buscar en los grupos de maternidad de Facebook de las zonas. Ahí las familias escriben lo que necesitan”, instó. Por último, mencionó a las agencias de empleo, que son su tercera opción ya que cobran una comisión.

Como consejos adicionales, la latina dio algunas recomendaciones para que la búsqueda de trabajo en Estados Unidos tenga éxito, como tener un CV resumido en inglés para demostrar que se es profesional en el país de origen. “Tengo experiencia en el rubro neuroeducativo, que es mi carrera, y soy mamá. Creo que a las familias les interesó mucho que fuese profesional y que hablara tres idiomas (...) No me pidieron experiencia previa como nana”, aseguró.

Sobre una de las preocupaciones de muchos, por las diferencias de idioma, Fe instó a no centrarse en el inglés: “Es [un requerimiento] intermedio. Algunas familias te van a decir que no interesa, porque finalmente no necesitas saber un idioma para cuidar a un niño. Otras, como en donde yo trabajo, te piden que les hables en español porque quieren que sus niños sean bilingües”, agregó, a la vez que invitó a sus seguidores a perder el miedo.

En los comentarios sobresalieron las preguntas donde le pedían revelar cuáles eran los mejores barrios para vivir en Chicago, o si podía llevar a su hija al trabajo. Acerca de este último punto, comentó que ella había negociado con la familia y consiguió que la niña pudiera viajar en ómnibus a la casa y esperar ahí a que termine su turno todos los días.

LA NACION