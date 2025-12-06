Fuentes de lava brotan del volcán Kilauea de Hawái, que se acerca a un año de erupción

Fuentes de lava brotaron de forma espectacular este sábado del volcán Kilauea en Hawái, informaron autoridades estadounidenses, lo que marca casi un año desde que uno de los volcanes más activos del mundo entró en erupción.

El episodio actual comenzó por la mañana y "tres bocas producen actualmente fuentes de lava", las más altas alcanzan cerca de 370 metros de altura, según el Observatorio de Volcanes de Hawái del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

"Esta triple emisión es un acontecimiento extremadamente raro y es la primera vez que se observa durante esta erupción", subraya.

El último episodio de la erupción en curso, el número 38 de este tipo de oleadas de roca fundida y gases desde las profundidades, comenzó a las 8:45 de la mañana hora local (18:45 GMT), según el USGS.

Dicha actividad ha sido intermitente desde que comenzó una erupción el 23 de diciembre de 2024, dijo el servicio geológico, y normalmente continúa "un día o menos".

Toda la actividad eruptiva está "confinada al cráter Halema'uma'u dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái", informó el servicio, y no se espera que los aeropuertos locales se vean afectados por gases o cenizas volcánicas.

Las autoridades están atentas a niveles altos de gas volcánico y a un fenómeno llamado "cabello de Pele", en el que hebras de vidrio volcánico "a menudo producidas por la actividad de fuentes de lava" son "transportadas a más de 15 kilómetros del respiradero".

El Kilauea ha estado muy activo desde 1983 y entra en erupción con relativa regularidad.

Es uno de los seis volcanes activos ubicados en las islas de Hawái, que también incluyen al Mauna Loa, el volcán más grande del mundo.

El Kilauea es mucho más pequeño que su vecino Mauna Loa, pero es mucho más activo y regularmente asombra a los turistas que viajan en helicóptero para ver sus espectáculos de lava.

