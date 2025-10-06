Gabonés Denis Bouanga anota e iguala a Messi en la tabla de goleadores de MLS

Los Ángeles FC se impuso 1-0 sobre Atlanta United en el cierre de la Jornada 38 de la Major League Soccer, con un solitario gol del gabonés Denis Bouanga que además le valió para empatar a Lionel Messi en la tabla de goleadores con 24 anotaciones.

Bouanga vive uno de los mejores momentos de su carrera desde la llegada del surcoreano Son Heung-min, pues viene de anotar 10 goles en septiembre y de ser nombrado Jugador del Mes.

"Siempre confío en que podemos ganar", dijo Bouanga a Apple TV. "Le doy gracias a Dios por esta oportunidad".

"Estoy feliz de empatar a Messi finalmente, tengo una última oportunidad frente a Colorado para ganar la Bota de Oro para mi hijo y mi familia".

El atacante de 30 años llega a 24 goles en la temporada y es el primero en convertir por lo menos 20 goles en tres temporadas consecutivas en la historia de la primera división estadounidense.

Frente a un eliminado Atlanta United, Bouanga no tuvo su mejor presentación al fallar ocasiones claras de gol hasta que al minuto 86 aprovechó un rebote dentro del área para definir con remate entre las piernas del arquero y sentenciar el partido.

La expectativa es que tanto Messi como Bouanga estén ausentes del próximo partido de sus equipos debido a la doble fecha FIFA.

El ganador de la Bota de Oro se definiría en la última jornada, cuando LAFC enfrente a Colorado Rapids y Miami a Nashville.

En cuanto a la lucha por los primeros puestos en la Conferencia Oeste, el cuadro angelino sigue siendo dueño de su destino llegando a 56 puntos, cuatro por debajo del líder San Diego con dos partidos menos.

Vancouver mantiene el paso

Vancouver Whitecaps se ha convertido en el equipo revelación en la temporada 2025 de MLS y este día se impuso contundentemente sobre San José Earthquakes por 4-1.

El alemán Thomas Muller, principal fichaje de Vancouver, tuvo un impacto directo en el resultado al anotar el segundo gol y completar asistencia en el cuarto, obra del estadounidense Sebastián Berhalter, quien anotó doblete para los canadienses.

Los Whitecaps igualan con 60 puntos a San Diego en lo más alto de la tabla de posiciones del Oeste.

str/ag