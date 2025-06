En Georgia: frenan el plan millonario de ICE para el centro de detención de inmigrantes más grande de EE.UU.

El proyecto para crear el centro de detención más grande de Estados Unidos quedó suspendido por orden del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). El contrato, valorado en 47 millones de dólares, buscaba ampliar una instalación en Georgia para alojar hasta 2970 migrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo había acordado con Geo Group, su mayor contratista, pero el plan quedó sin efecto.

En Georgia: DOGE frena a ICE para crear el centro de detención más grande de EE.UU.

El administrador del condado de Charlton, Glenn Hull, informó que el ICE comunicó oficialmente que no podrá avanzar con el plan de construir el centro de detención de inmigrantes más grande de EE.UU. La decisión forzó la cancelación de una votación local prevista para este jueves.

El contrato de 47 millones con Geo Group fue suspendido tras la revisión del organismo que dirige la política de eficiencia en el gobierno federal Geo Group

Según documentos oficiales, DOGE revisa todos los contratos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) superiores a US$20 millones.

La expansión contemplaba unificar el centro activo en Folkston, con capacidad para 1100 personas, y una prisión clausurada en el predio contiguo, con lugar para 1870 detenidos. Hull afirmó que la iniciativa hubiera generado 400 empleos nuevos. De acuerdo a The Washington Post, el plan no está cancelado, pero requiere un cambio de política federal para seguir adelante.

Geo Group esperaba una fuerte expansión de su negocio migratorio con el regreso de Donald Trump. La firma opera varias cárceles privadas y fue contratada por ICE para proyectos en Nueva Jersey, Michigan y Texas. Estos contratos suman ingresos anuales por más de US$150 millones.

Tom Homan, zar de la frontera de Trump, también fue asesor remunerado de Geo, lo que presta a especular en un posible conflicto de intereses. Sin embargo, según la Casa Blanca, Homan cumple con estándares éticos y se excusaría en decisiones vinculadas a contratos.

¿Qué pasará con los centros de detención privados en EE.UU.?

Geo Group y su competidor CoreCivic poseen al menos 16 instalaciones vacías que buscan reactivar como centros de detención. En este contexto, esperan que el Congreso apruebe nuevos fondos. En tanto, la Cámara de Representantes ya votó un paquete de US$59.000 millones para detención y transporte de migrantes.

El Congreso analiza un paquete presupuestario de US$59.000 millones que podría reactivar proyectos detenidos si se aprueba Angelina Katsanis - FR172095 AP

Además, Geo espera renovar su contrato de monitoreo con tobilleras electrónicas. Su subsidiaria BI Inc. gestiona un programa que representa entre US$250 y US$300 millones al año. La empresa proyecta que podría superar los US$1000 millones si se amplía el sistema.

Sin embargo, el DOGE no confirmó si también revisará ese contrato. Mientras tanto, la pausa del proyecto en Georgia representa un revés simbólico y económico para la estrategia migratoria de Donald Trump.

Críticas a la expansión del ICE y el avance de la detención migratoria

El ICE mantiene detenidas actualmente a 51.000 personas y dispone de 54.000 camas. Por su parte, Homan afirma que se necesitan 100 mil plazas disponibles para cumplir las metas de deportación. Para lograrlo, DOGE buscó integrar bases de datos y sumar apoyo de otras agencias.

Sin embargo, activistas cuestionan este modelo. En específico, sostienen que muchos detenidos no representan peligro ni riesgo de fuga. También recordaron que en 2023, un migrante murió de un infarto en Folkston por falta de atención inmediata, según un informe médico interno.

Christopher Ferreira, vocero de Geo, afirmó a The Washington Post que la empresa cumple las normas del ICE y garantiza atención médica las 24 horas. No obstante, no respondió preguntas sobre el caso del extranjero fallecido.