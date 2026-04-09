Avanza el ICE: qué se sabe de la detención de un reportero que ayudaba a familias hispanas en Atlanta

La detención de un reportero comunitario en el área metropolitana de Atlanta, en Georgia, expuso no solo la situación individual de un comunicador muy activo en redes sociales, sino que también abrió interrogantes sobre el accionar reciente de las autoridades migratorias en la región.

Detención de Henry Reyes en Georgia: impacto en la comunidad latina de Atlanta

Según reportó Univision, el hecho ocurrió a mediados de marzo en Brookhaven, dentro del condado de DeKalb, cuando Henry Reyes, un trabajador hispano de origen mexicano, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La captura se produjo mientras salía de un complejo de apartamentos y se disponía a abordar un taxi.

El episodio generó inquietud entre vecinos y seguidores, ya que Reyes no es un desconocido dentro de la comunidad. Se trata de un reportero comunitario con fuerte presencia en redes sociales, donde construyó una audiencia significativa gracias a la difusión constante de información útil para familias latinas en el área de Atlanta.

En el mismo incidente también fue arrestado Yoel José Suárez, el conductor del taxi que iba a transportar a Reyes. Ambos quedaron bajo custodia de las autoridades migratorias, aunque hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre las circunstancias que motivaron la detención ni los cargos exactos que enfrentan.

Quién es Henry Reyes: el comunicador que asistía a migrantes en Georgia

El impacto del arresto está estrechamente ligado al rol que Reyes desempeñaba en la comunidad. A través de su grupo de Facebook “Hoy por ti, mañana por mí / Latinos Unidos”, el reportero compartía información vinculada a servicios comunitarios, alertas de seguridad y asistencia para personas en situación vulnerable.

Reyes es el administrador del influyente grupo de Facebook “Hoy por ti, mañana por mí / Latinos Unidos”, una plataforma digital dedicada a la asistencia mutua y la difusión de servicios para familias hispanas gofundme.com e ICE

Su trabajo digital incluía:

Difusión de jornadas de distribución de alimentos.

Reportes sobre incidentes de seguridad en el área metropolitana.

Información de servicios disponibles para la comunidad hispana.

Alertas y avisos de interés general para residentes latinos.

La última publicación registrada en sus redes sociales data del martes 17 de marzo, cuando informó sobre un evento de entrega de alimentos. Desde ese momento, sus plataformas permanecieron sin actualizaciones.

La ausencia repentina de contenido fue, de hecho, una de las primeras señales que alertaron a la comunidad sobre su situación, antes de que se confirmara su detención.

Campaña para liberar a Henry Reyes: colecta y apoyo legal en Atlanta

Tras conocerse el arresto, familiares, amigos y miembros de la comunidad comenzaron a organizar iniciativas para respaldar a Reyes, especialmente en lo que respecta a los costos legales que deberá afrontar en su proceso migratorio, según se puede ver en el portal web de recaudación que crearon.

Entre las acciones impulsadas se encuentra la organización de una kermés solidaria programada para el domingo 11 de abril, cuyo objetivo es recaudar fondos para cubrir los gastos de su defensa.

El trabajo diario de Reyes incluía la cobertura de incidentes de seguridad y la difusión de alertas de interés general gofundme.com e ICE

Cómo operan las detenciones del ICE en Georgia y qué cambia en Atlanta

El arresto de Reyes ocurre en un momento particular para las operaciones del ICE en Georgia. De acuerdo con un informe de Telemundo Atlanta, en las últimas semanas se registró una disminución notable en los reportes de detenciones en el área metropolitana de Atlanta.

Telemundo indicó que, a principios de marzo, recibían múltiples denuncias de arrestos en condados como Gwinnett y DeKalb. Sin embargo, ese flujo de reportes se redujo drásticamente hasta llegar prácticamente a cero en semanas recientes.

Actualmente, los únicos reportes que les llegan están vinculados al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, donde agentes del ICE colaboran con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).