Coffee roaster: la cafetería de Georgia que honra las raíces hondureñas

En el marco del Mes de la Herencia Hispana, celebrado en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre, una reconocida cafetería de Georgia honra sus raíces hondureñas con productos importados desde el país latino hasta Savannah en un negocio que opera desde hace siete años.

La cafetería de Georgia que tiene raíces hondureñas

El lugar se llama Star Beans Coffe y está ubicado en 4307 Ogeechee Rd Unit 203, en la ciudad de Savannah, según su sitio web.

Los granos que se sirven en este lugar son provenientes de fincas familiares y de fincas vecinas de Honduras, además de que se garantiza la producción ética y el apoyo a los caficultores locales que emplean métodos tradicionales.

En 2018 se fundó Starbeans Coffe, por Carlos Maldonado, quien creció en territorio hondureño y estuvo rodeado de cultivos de café, debido a que este era el negocio familiar, según WJCL.

El creador de la empresa cumplió su sueño de la infancia al conseguir exportar los productos de su familia desde Honduras hasta el país norteamericano, por lo que el nombre está inspirado en la bandera hondureña y en los granos cosechados en la finca de sus ancestros.

Maldonado explicó que el territorio cafetalero de su familia tiene una extensión de 24,7 acres (10 hectáreas) y el grano exportado desde el país hispano también ofrece una experiencia cultural para los extranjeros.

Starbeans Coffe exporta café El Gavilán, desde Honduras hasta Georgia, EE.UU. (Instagram/@starbeanscoffeeroasters)

Cómo Star Beans Coffe preserva las raíces hondureñas

El establecimiento recibe unas 35.000 libras (15.875 kilos) de granos de café anualmente, unos 15 sacos por mes, que provienen directamente de la finca familiar y fincas vecinas ubicadas en Honduras.

El fundador trabaja junto a su esposa y ambos buscan preservar la tradición, honrar sus raíces y heredar el legado a sus hijos. “Es importante continuar con la cultura hondureña… nací y crecí en una finca, mis padres y abuelos también, ser caficultor es costumbre y tradición”, sentenció Carlos Maldonado a WJCL.

Star Beans Coffe ha alcanzado el éxito en Savanaah y fue nombrado como la tercera mejor cafetería y tostaduría en la ciudad por un top 10 de Yelp.

El lugar está en servicio de lunes a viernes de 9:00 hs a 18:00 hs (hora local) con café selecto y de calidad proveniente de la marca familiar El Gavilán.

El grano de café de Starbeans Coffe se obtiene de cultivos que siguen técnicas tradicionales (starbeanscoffeeroasters.com)

La historia detrás del origen del Star Beans Coffe

Carlos Maldonado escribió en Yelp que él migró a EE.UU. en 2012 con 15 libras (5,8 kilogramos) de granos de café que decidió compartir con su familia y amigos.

El siguiente año llevó consigo 60 libras (27,2 kilogramos) y fue entonces que le nació la idea de expandir el mercado de los granos 100% hondureños en el país norteamericano para promover y apoyar el crecimiento del negocio familiar.

En el 2018 fundó su cafetería y tostaduría, exportó 12 sacos de granos desde la ciudad de Santa Bárbara, Honduras, hasta Savannah, Georgia, y comenzó con el negocio, que actualmente es mu exitoso.

La finca El Gavilán se ubica en Santa Bárbara, Honduras, y produce el café de Starbeans Coffe (starbeanscoffeeroasters.com)

El mismo dueño explicó también que El Gavilán, es la marca de café del negocio de su familia y el nombre del rancho que se estableció en 1954, lo que se convirtió en toda una tradición que ha estado presente por casi dos siglos.

La finca fue fundada por Ismael Maldonado, quien enseñó a sus hijos y nietos el amor y la dedicación en la producción de café de calidad.

La familia también ofrece un recorrido por su tostaduría, en donde sus clientes pueden observar el proceso de tostado y de preparación de cada grano, según su sitio web.

En su menú destaca la mezcla Bosque espiritual, de tostado medio y sabor intenso, que se vende en US$13,99 y la Dulce amanecer, al mismo precio, pero con un toque acaramelado y notas de cacao.