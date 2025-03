Prohibidos por ley: los nombres latinos que deben cambiar por este detalle en Georgia

En Georgia, Estados Unidos, los migrantes latinos deben reducir el amplio abanico de opciones de nombres para ajustarlo a las leyes y regulaciones de esa jurisdicción del sureste de EE.UU. Es que las normativas estatales prohíben el uso de símbolos, números, palabras o términos obscenos en cualquier idioma en el certificado de nacimiento.

Las limitaciones en la elección del nombre: en Georgia no se pueden agregar tildes

De acuerdo al Capítulo 511-1, Asunto 511-1-3 compartido por la Oficina del Secretario de Estado, en los certificados de nacimiento no se pueden poner ningún tipo de símbolos, incluidas las tildes, un signo ortográfico muy común en los nombres de Latinoamérica. Por ejemplo, nombres como Sofía o José se deberán escribir sin tilde, como Sofia y Jose.

Los ciudadanos de Georgia no pueden tener tildes en su nombre, no se permiten estos símbolos en el certificado de nacimiento Pexels

Georgia no es el único estado de EE.UU. donde se prohíben estos signos diacríticos. Según informó The Guardian, existen restricciones similares en Texas, California, Massachusetts y Kansas. En ciertos casos, estos impedimentos se deben a los antiguos sistemas informáticos que no incluyen caracteres especiales en su base de datos.

Más restricciones en las actas de nacimiento emitidas en Georgia

Existen otras normativas especiales que se aplican en los nombres en Georgia. Por ejemplo, se establece que el apellido del niño siempre corresponderá al de la madre al momento de escribir su acta de nacimiento. Los padres pueden otorgarles su apellido únicamente si:

Están casados con la madre, ya sea en el momento de la concepción o el nacimiento.

Si no están casados, pero ambos firmaron un consentimiento por escrito para otorgarle su apellido. En este caso, también se requiere un reconocimiento de paternidad.

un consentimiento por escrito para otorgarle su apellido. En este caso, también se requiere un reconocimiento de paternidad. Si un tribunal de jurisdicción competente emitió una orden determinando la paternidad del niño.

Asimismo, las leyes del estado contemplan las prácticas de cada país. Es por eso que los padres podrán designar cualquier apellido, siempre que se elige “de conformidad con una convención de denominación cultural de buena fe”, según explica el citado medio.

En este estado, los padres solo pueden darle el apellido a su hijo si están casados o se confirma su paternidad Freepik

Por último, en Georgia se permite emitir un nuevo certificado de nacimiento cuando ocurre algún cambio de estatus legal por adopción. El acta de nacimiento existente y la evidencia en la que se basó la nueva quedarán en un expediente especial, al que solo tendrá acceso un tribunal competente.

Las leyes poco conocidas en los nombres en EE.UU.

En Estados Unidos se aplican leyes especiales para evitar que las personas elijan nombres ofensivos, poco prácticos o confusos, al igual que se prohíben las marcas registradas como la identidad de alguien, así como también caracteres especiales. Por ejemplo, en todo EE.UU. no se puede utilizar Jesucristo, Nutella, Adolf Hitler, @ o Harry 3, según el sitio web US Birth Certificates.

Nombres como Jesús Cristo, Adolf Hitler y Nutella están prohibidos en todo el país

Sin embargo, algunos estados tienen restricciones específicas como:

En Texas : los caracteres especiales como números y emojis están prohibidos.

: los caracteres especiales como números y emojis están prohibidos. En Carolina del Norte : no se permiten los dígitos numéricos, símbolos y emojis.

: no se permiten los dígitos numéricos, símbolos y emojis. En Minnesota : se prohíben los números y los símbolos especiales, excepto los apóstrofes y los guiones.

: se prohíben los números y los símbolos especiales, excepto los apóstrofes y los guiones. En Louisiana : los nombres deben tener únicamente letras del alfabeto inglés estándar.

: los nombres deben tener únicamente letras del alfabeto inglés estándar. En California : no se permiten nombres despectivos u obscenos, pictogramas y caracteres no ingleses.

: no se permiten nombres despectivos u obscenos, pictogramas y caracteres no ingleses. En Nueva York: el primer y el segundo nombre tienen una longitud máxima de 30 caracteres cada uno.