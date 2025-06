Gol ante el Inter de Milán "lo habíamos trabajado y ensayado", dice Ramos

El defensa español Sergio Ramos dijo que la anotación que marcó en el empate 1-1 entre el Monterrey de México y el Inter de Milán este martes en el Mundial de Clubes había sido ensayada por su equipo, que tuvo sobre las cuerdas al subcampeón de Europa.

El laureado y veterano zaguero, de 39 años, que fue nombrado el jugador del partido, adelantó a los Rayados con uno de sus emblemáticos cabezazos en el minuto 25 del encuentro que cerró la primera jornada del Grupo E.

Pero el argentino Lautaro Martínez, capitán de los italianos, colocó el empate en el 42 en una calurosa tarde en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California.

“Es una sorpresa y una alegría (recibir la designación de jugador del partido). Al final yo creo que el objetivo de un defensa es defender bien e intentar mantener la portería a cero lo máximo posible”, afirmó Ramos a los micrófonos del canal DAZN.

“Hoy no pudo ser porque fue 1-1, pero, bueno, pude contribuir al equipo con un buen gol que habíamos trabajado y ensayado y, bueno, contento, ¿no? Con un reconocimiento, a nivel personal, que es también muy gratificante, y ojalá no sea el último. Será buena señal no solo a nivel personal, sino para el equipo también”, apuntó.

El excapitán del Real Madrid celebró muy animado el tanto junto a sus compañeros en el recinto deportivo estadounidense.

“El fútbol la verdad que tiene esa parte bonita, de las celebraciones de los goles y de poder sacar la mayor expresión de alegría a los aficionados, siempre es un orgullo tremendo”, sostuvo.

“Y si esto sirve para sacar sonrisas a todo nuestro pueblo, a toda nuestra afición mexicana, pues, muy contento, ¿no? Por todos ellos, va por ellos”, añadió.

La paridad entre Monterrey e Inter permite al River Plate de Argentina quedar como líder solitario del Grupo E tras su victoria 3-1 ante el Urawa Red Diamonds japonés.

