Guaynaa le propuso a Lele Pons en el escenario de Tomorrowland y sorprendió a una multitud: “¡Nos vamos a casar!”

El festival de Tomorrowland fue el lugar de varios sucesos importantes el pasado fin de semana. No solo hubo varios latinos en el escenario principal del festival de música electrónica, sino que dos de ellos se comprometieron mientras se escuchaba una de las pistas de Steve Aoki. Fue en vísperas del último día cuando el cantante Guaynaa le pidió matrimonio a su novia Lele Pons, una influencer de ascendencia venezolana. Frente a más de 500.000 personas, la famosa pareja dentro del mundo del internet confirmó su amor y ahora se convertirán en marido y mujer.

El puertorriqueño y la sobrina de Chayane estaban junto al dj Steve Aoki arriba del escenario más grande de la música del EDM, junto a otras celebridades del mundo artístico como Paris Hilton y Kimberly Loaiza. En ese momento, en medio de la transmisión en vivo del festival de Tomorrowland, Guaynaa subió a la mesa de mezclas y llamó a su ahora prometida para que se uniera a él.

Guaynaa le pide matrimonio a Lele Pons en el Tomorrowland

Antes de hacerle la emotiva propuesta, le dedicó algunas palabras de amor en las que le expresó todo lo que sentía por ella: “Esta es mi hermosa novia Lele Pons, le quiero hacer una pregunta, sé lo mucho que significa esto para ti y sé lo mucho que te gusta Tomorrowland, ¿Te casarías conmigo?”. En ese instante, el público se quedó atónito e impactado, ya que nadie se esperaba que un set de música electrónica, que se caracteriza por generar adrenalina y éxtasis en los asistentes, se convirtiera en escenario de un momento romántico.

La estadounidense de inmediato respondió: “Claro que sí, sí, yes, yes”, entre lágrimas. En el video, se observa que únicamente pudo llevarse las manos a la cara y romper en llanto ante lo que sus ojos veían y no podían creer. Era la primera vez de Lele Pons en un evento de tal magnitud, por lo que fue perfecto para que su prometido le declarara su amor frente a los asistentes del festival en Bélgica.

Después de la propuesta, Steve Aoki tomó el micrófono y dijo que era la primera vez que le tocaba presenciar una propuesta de matrimonio en toda la historia de Tomorrowland, desde que él hizo su debut en el año 2005. Esto quiere decir que dos latinoamericanos hicieron historia al consumar su amor frente a los cientos de miles de personas.

Después de haber dicho que sí, Paris Hilton y Nervo abrazaron a Lele Pons y la felicitaron. Ella, por su parte, todavía no entendía muy bien lo que acababa de suceder y seguía en shock. Más tarde, compartió algunas historias de Instagram junto a sus amigos, incluidos los mexicanos Kimberly Loaiza y Juan De Dios Pantoja, en las que mostraba su anillo de compromiso.

Kimberly Loaiza celebra junto a Lele Pons su compromiso @lelepons/Instagram

Por supuesto, su cara en todas las fotografías fue de total sorpresa y felicidad, incluso aún se veían algunas lágrimas en su cara. Pero es hasta ahora que compartió el sentimiento que le causó que su pareja le haya pedido su mano en uno de los festivales más importantes del mundo. “¡¡¡Nos vamos a casar!!! Te amo con todo mi corazón Guaynaa ¡No puedo esperar para pasar el resto de mi vida contigo! 100x SÍ”, fue la descripción con la que Lele publicó algunas postales y videos del icónico momento en su cuenta oficial de Instagram.