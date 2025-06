Guiño de Trump a los migrantes: ahora dice que habrá un “pase temporal” para trabajadores agrícolas y hoteleros

En medio de una campaña marcada por la dureza de su retórica migratoria, el presidente Donald Trump sorprendió este domingo al anunciar que su administración planea crear un “pase temporal” para trabajadores indocumentados en sectores clave como la agricultura y la hotelería. Lo hizo en una entrevista televisiva, donde intentó conciliar su imagen de líder inflexible con su interés en no perjudicar a industrias que dependen casi por completo de la mano de obra migrante.

La nueva promesa de Trump: el “pase temporal” para trabajadores del campo y hoteles

Durante su participación en el programa Sunday Morning Futures, de Fox News, Trump reconoció públicamente que planea implementar una medida que permita a empleadores del sector rural y hotelero contar con mayor control sobre sus trabajadores, muchos de los cuales llevan años empleados sin papeles en Estados Unidos.

Trump anunció un inesperado "pase temporal" para trabajadores indocumentados en agricultura y hotelería, condicionado a que paguen impuestos, no tengan antecedentes penales graves y sus empleadores respondan por su conducta Alex Brandon - AP

“Cuando vamos a una granja y sacamos a personas que han estado trabajando allí durante 15 o 20 años, personas buenas, que quizás ingresaron de manera incorrecta, estamos destruyendo a esos agricultores”, declaró. “Queremos hacer algo para los agricultores donde podamos dejar que tenga el control. El agricultor sabe que no va a contratar a un asesino”, añadió el mandatario.

Asimismo, Trump adelantó que su equipo trabaja en un mecanismo para otorgar un permiso temporal a trabajadores migrantes que:

Paguen impuestos.

Estén empleados en labores rurales o en la industria hotelera.

Sean contratados por empleadores que se responsabilicen por su conducta.

No tengan antecedentes penales graves.

No obstante, el presidente estadounidense subrayó que no se trata de una marcha atrás en su política migratoria. “Soy el más fuerte en inmigración que jamás haya existido, pero también el mayor defensor de los agricultores”, enfatizó. También extendió ese beneficio a empleados de hoteles y restaurantes, al reconocer que se trata de “un grupo particular de personas que hacen trabajos que mucha gente no quiere hacer”.

Idas y vueltas de Trump con los trabajadores migrantes de granjas, hoteles y restaurantes

El anuncio más reciente de Trump se inscribe en una serie de giros que su administración tomó en las últimas semanas sobre el tema migratorio, particularmente en lo que respecta a redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en sitios de trabajo como granjas, hoteles y restaurantes.

La propuesta de Trump busca equilibrar su retórica antiinmigrante con la realidad económica: sectores como la agricultura y la hotelería dependen de mano de obra irregular U.S. Customs and Border Protection - Photos.com

El pasado 12 de junio, el presidente sorprendió al publicar en su red Truth Social un mensaje que fue leído como una tregua: “Nuestros grandes agricultores y la gente del sector hotelero y de turismo han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando excelentes trabajadores… ¡Se avecinan cambios!”. Las palabras generaron un inmediato festejo del gobernador de California, Gavin Newsom, quien celebró lo que consideró una “victoria importante”.

Ese aparente viraje tranquilizó temporalmente a productores y sindicatos, especialmente en California, donde más de 250 mil de los 500 mil trabajadores agrícolas se encuentran en situación migratoria irregular, según estimaciones del sector.

Sin embargo, esa esperanza duró poco. El 16 de junio, apenas cuatro días después del anuncio inicial, el Departamento de Seguridad Nacional revirtió la instrucción y comunicó que las redadas volverían a aplicarse en granjas, hoteles y restaurantes, sin distinción.

Los productores siguen sin respuestas claras por parte del gobierno federal

La falta de una posición coherente y sostenida de la Casa Blanca sumió a los sectores agrícola y hotelero en una creciente inquietud. En menos de cuatro semanas, los empleadores recibieron tres mensajes distintos: la promesa de una pausa en las redadas, el retorno de la política represiva y, finalmente, una propuesta de “pase temporal” sujeta a condiciones poco claras.

Trump defendió el pase temporal al argumentar que los migrantes realizan "trabajos que muchos no quieren hacer", pero omitió detalles clave: cómo se otorgarán los permisos y si evitarán deportaciones futuras Jacquelyn Martin - AP

Por ahora, ni los agricultores ni los trabajadores indocumentados saben a qué atenerse. Aunque el anuncio del “pase temporal” se presentó como una solución posible, sigue sin convertirse en una política concreta.

En su entrevista con Fox News, Trump volvió a manifestar su cercanía con el mundo rural. “Cuando alguien lleva nueve años trabajando en una granja, haciendo un trabajo duro que muchos no quieren hacer, y de repente los sacan, terminas destruyendo al agricultor. Es un problema”, declaró.

Por su parte, el medio The Hill citó al zar fronterizo, Tom Homan, que dijo que las agencias federales “continuarán realizando operaciones de control en los lugares de trabajo, incluso en granjas y hoteles, pero sobre una base prioritaria”.