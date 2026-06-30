Gustavo Alfaro, DT de Paraguay que eliminó a Alemania en el Mundial 2026: “Traté de bajarlos de la ola”

Tras la histórica clasificación sobre Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, recordó la derrota por 4-1 ante Estados Unidos en el debut. En ese marco, se refirió a lo que les dijo a sus jugadores y resaltó la enseñanza de ese momento. “El partido con EE.UU. fue ‘Bienvenidos al Mundial’. Nosotros veníamos cargados de euforia. Por más que yo traté de bajarlos de la ola, lo agarré de donde lo tengo agarrado para tirarlos para abajo”, expresó el DT de los guaraníes.

Qué les dijo Gustavo Alfaro a sus jugadores antes del cruce con EE.UU.

Alfaro contó en conferencia de prensa, tras la victoria por penales contra los alemanes, cómo vivió el estreno en la Copa del Mundo y aseguró que intentó “bajar” a sus futbolistas de la euforia tras haber clasificado al certamen, y que por ello fue una derrota dura.

El testimonio de Gustavo Alfaro tras la clasificación con Alemania

En ese sentido, relató: “Pero después pasa que de pronto te toca y, cuando ni te diste cuenta, a los siete minutos estás perdiendo y nunca pudiste volver al partido”.

Asimismo, reconoció que quería clasificar “únicamente” para volver a jugar ese partido: “Por ahí Estados Unidos nos mete diez goles, pero quisiera jugar ese partido de nuevo”, soltó.

La “enseñanza” que le dejó a Paraguay la derrota con EE.UU.

Luego de revelar cómo vivió él y su plantel la previa del duelo con los estadounidenses, Alfaro subrayó la importancia que tuvo ese encuentro para el futuro del equipo en el certamen. Principalmente, hizo énfasis en que fue una derrota que les dejó una “enseñanza”.

“No jugamos bien y hay derrotas que duelen y hay derrotas que enseñan. Si yo me quedo detenido en el dolor que me genera la derrota, lo que hace es hacerme perder confianza. Por eso se los dije a ustedes que esa semana fue muy dura”, detalló el DT en un principio.

Y luego, continuó: “Antes del partido de Turquía pasamos una semana muy dura, porque yo sentí esa noche que esa derrota nos había pegado en el centro del corazón hacia la fe de la selección”.

El estadounidense Giovanni Reyna, a la derecha, celebra el cuarto gol de su equipo durante el partido por el Grupo D del Mundial entre Estados Unidos y Paraguay, el viernes 12 de junio de 2026 Mark J. Terrill - AP

Hasta la victoria con Alemania: cómo fue hasta ahora el camino de Paraguay en el Mundial

La selección paraguaya comenzó la Copa del Mundo con el traspié en la goleada que sufrió ante EE.UU., pero se levantó rápidamente. Al siguiente duelo, por la fecha 2 de la fase de grupos, venció 1-0 a Turquía después de haber disputado gran parte del partido con un jugador menos, por la expulsión de Miguel Almirón.

Con el envión de haber conseguido esos tres puntos clave para la clasificación, en la tercera jornada, llegó el turno de Australia.

En ese compromiso, el equipo de Alfaro optó por cuidar el empate y consiguió un 0-0 que lo dejó en dieciseisavos de final, al clasificar como uno de los ocho mejores terceros del certamen.

Ya en la instancia de eliminación directa, este lunes enfrentó a Alemania en busca de un lugar en los octavos de final. Lo consiguió con un triunfo en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Paraguay enfrentará a Francia o Suecia en octavos de final Nick Potts - PA Wire DPA

Ahora, el equipo de Alfaro deberá esperar para conocer a su rival en octavos. Saldrá del ganador entre Francia y Suecia.