Harden descabalga a Carmelo Anthony del top-10 de anotadores de NBA

El escolta James Harden se aupó al décimo lugar de anotadores históricos de la NBA, desbancando a Carmelo Anthony, durante la derrota del sábado de Los Angeles Clippers 109-106 ante los Minnesota Timberwolves.

Estas son las principales escenas de una jornada de siete partidos en la liga de básquet norteamericana.

James Harden y la barba más icónica de la NBA ingresaron este sábado en el top-10 de máximos anotadores de todos los tiempos.

El ex jugador de los Rockets y los Nets, de 36 años, necesitaba 20 puntos frente a Minnesota para superar los 28.289 que anotó a lo largo de su carrera Carmelo Anthony.

Tras irse al descanso con 19 puntos, Harden adelantó a Melo a cuatro minutos del final del tercer cuarto y terminó el choque con un total de 34.

Además del escolta, sólo dos jugadores en activo forman parte de ese club: Kevin Durant (Rockets), que el viernes sobrepasó los 31.000 puntos y ocupa la octava posición, y LeBron James (Lakers), que ostenta el récord de 42.268 a sus casi 41 años.

Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Dirk Nowitzki (31.560), Wilt Chamberlain (31.419) y Shaquille O'Neal (28.596) son los otros miembros del top-10.

Embarcado en su decimoséptima temporada en la liga, Harden logró los títulos de máximo anotador en tres campañas consecutivas, entre 2018 y 2020, cuando estaba al frente de los Rockets.

Esta vez a su pesar, el escolta también es parte del club de los mejores jugadores de la historia que nunca han conquistado un campeonato.

Esta temporada, sus promedios de 26,5 puntos y 8,4 asistencias han sido insuficientes para evitar un catastrófico inicio de los Clippers, que este sábado encajaron en Minneapolis su décima derrota de los 12 últimos partidos y están hundidos en la penúltima plaza de la Conferencia Oeste.

Un triple a 13 segundos del final de Naz Reid, cuando el juego estaba empatado a 104, decantó el duelo para el equipo de Anthony Edwards, que tuvo una noche discreta con 15 puntos.

Una de las actuaciones de la jornada fue la de Jalen Johnson en la victoria de los Atlanta Hawks 131-116 ante los Washington Wizards.

El ala-pívot encadenó su segundo triple doble consecutivo con 30 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias.

Johnson, de 23 años, se ha hecho con los mandos de Atlanta tras la lesión de Trae Young y acumula cuatro triple dobles en la campaña, sólo superado por los 11 de Nikola Jokic (Nuggets) y los 5 de Josh Giddey (Bulls).

En el cierre de la fecha en Dallas, los Mavericks fueron los inesperados ganadores del duelo texano ante los Houston Rockets por 122-109.

Anthony Davis, que la noche anterior se quedó en 2 puntos en una derrota ante los Thunder, se reactivó con un total de 29 frente a los Rockets, que tenían la baja del pívot Alperen Sengün.

El novato Cooper Flagg aportó 19 puntos para los Mavericks, un equipo fuera de plazas de playoffs, ante los Rockets de Kevin Durant (27 tantos), que se presentaban como segundos del Oeste.

