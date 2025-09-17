Herencia Hispana: la NFL premiará a jóvenes latinos en EE.UU. con becas de US$25.000

En Estados Unidos, del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2025, se conmemora el Mes Nacional de la Herencia Hispana. Pero en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), las celebraciones durarán toda la temporada, ya que una de las actividades que la liga tiene planeada es la entrega de becas de 25 mil dólares para dos jóvenes latinos.

La NFL otorgará becas de 25 mil dólares a jóvenes latinos

Por tercer año consecutivo, la NFL y la Fundación de la Herencia Hispana (HHF, por sus siglas en inglés) se unieron para premiar a dos estudiantes de último año de preparatoria que pertenezcan a alguno de los mercados de la liga de fútbol americano, como explicó la NFL en un comunicado el 15 de septiembre de 2025.

Por La Cultura es una campaña que realiza la NFL para destacar el talento latino dentro de la liga de fútbol americano e incentivar a las generaciones más jóvenes (YouTube/NFL)

Este programa es conocido como NFL Latino Youth Honors, el cual se traduciría como Honores a la Juventud Latina de la NFL. La iniciativa es parte de la campaña llamada Por La Cultura, la cual destacará el impacto de los latinos en la liga nacional (tanto jugadores, como coaches y personal en general) durante toda la temporada del 2025.

Como explicó la NFL en su sitio web, cada uno de sus 32 equipos seleccionarán a dos deportistas (un hombre y una mujer) para que los representen y compitan por la oportunidad de conseguir una beca universitaria de 25 mil dólares para cada uno.

Además de ser jugadores de fútbol americano destacados por sus habilidades en el campo de juego y por sus calificaciones en la escuela, otro requisito que deberán cumplir los nominados es participar de manera significativa dentro de sus comunidades.

Qué otros premios recibirán los elegidos por la NFL

Entre los 64 seleccionados, se elegirán a ocho finalistas que representarán a cada una de las divisiones de la NFL. Ellos participarán en una serie de actividades durante la semana del Super Bowl LX en San Francisco, California.

Esta será la tercera vez que se llevará a cabo la ceremonia de los premios Latino Youth Honors (Facebook/Hispanic Heritage Foundation)

Las dinámicas planeadas tienen el objetivo de orientar a los jóvenes y brindarles recursos para que puedan continuar con sus carreras dentro del mundo del deporte, de acuerdo con la NFL.

En la semana del Super Bowl (el cual sucederá el 8 de febrero de 2026) se elegirá a los dos ganadores de las becas, quienes asistirán a la ceremonia de los Premios Nacionales de la Juventud de la HHF.

Los apoyos económicos serán patrocinados por la empresa multinacional Procter & Gamble, la cual también le dará una beca de 5 mil dólares a los otros seis finalistas.

Quiénes ganaron las becas de la NFL en 2024

El sitio Play Football de la NFL recordó que en 2024 los ganadores de las becas de 25 mil dólares fueron Sophie Guitron y Mariano Talamantez, ambos de ascendencia mexicana.

Sophie Guitron fue una de las finalistas que recibió la beca de 25 mil dólares el año pasado (Instagram/@sophie_flagfootball)

Sophie Guitron se dedicó al fútbol bandera después de recuperarse de una cirugía a corazón abierto que le realizaron a los 11 años para tratar una enfermedad cardíaca congénita.

Guitron representó al equipo de Los Angeles Rams, quienes la eligieron por ser miembro de la Selección Nacional Femenina Sub-17 de Fútbol Bandera de Estados Unidos, así como por ser entrenadora juvenil en un programa de voluntariado.

Sophie Guitron continuará con su carrera deportiva en la Universidad Keiser en West Palm Beach, Florida, donde estará becada por su desempeño en el fútbol bandera.

Por el otro lado, Mariano Talamantez fue el candidato de Green Bay Packers por haber sido capitán de su equipo de fútbol americano en dos ocasiones distintas. Él también recibió el reconocimiento al mejor jugador defensivo en la división regional donde participa.

De acuerdo con Play Football, él asistirá a Carthage College en Kenosha, Wisconsin, y seguirá comprometido con su carrera como futbolista.