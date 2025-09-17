Herencia Hispana: la NFL premiará a jóvenes latinos en EE.UU. con becas de US$25.000
64 estudiantes de preparatoria serán elegidos para competir por el apoyo económico; los otros seis finalistas recibirán 5 mil dólares
- 4 minutos de lectura'
En Estados Unidos, del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2025, se conmemora el Mes Nacional de la Herencia Hispana. Pero en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), las celebraciones durarán toda la temporada, ya que una de las actividades que la liga tiene planeada es la entrega de becas de 25 mil dólares para dos jóvenes latinos.
La NFL otorgará becas de 25 mil dólares a jóvenes latinos
Por tercer año consecutivo, la NFL y la Fundación de la Herencia Hispana (HHF, por sus siglas en inglés) se unieron para premiar a dos estudiantes de último año de preparatoria que pertenezcan a alguno de los mercados de la liga de fútbol americano, como explicó la NFL en un comunicado el 15 de septiembre de 2025.
Este programa es conocido como NFL Latino Youth Honors, el cual se traduciría como Honores a la Juventud Latina de la NFL. La iniciativa es parte de la campaña llamada Por La Cultura, la cual destacará el impacto de los latinos en la liga nacional (tanto jugadores, como coaches y personal en general) durante toda la temporada del 2025.
Como explicó la NFL en su sitio web, cada uno de sus 32 equipos seleccionarán a dos deportistas (un hombre y una mujer) para que los representen y compitan por la oportunidad de conseguir una beca universitaria de 25 mil dólares para cada uno.
Además de ser jugadores de fútbol americano destacados por sus habilidades en el campo de juego y por sus calificaciones en la escuela, otro requisito que deberán cumplir los nominados es participar de manera significativa dentro de sus comunidades.
Qué otros premios recibirán los elegidos por la NFL
Entre los 64 seleccionados, se elegirán a ocho finalistas que representarán a cada una de las divisiones de la NFL. Ellos participarán en una serie de actividades durante la semana del Super Bowl LX en San Francisco, California.
Las dinámicas planeadas tienen el objetivo de orientar a los jóvenes y brindarles recursos para que puedan continuar con sus carreras dentro del mundo del deporte, de acuerdo con la NFL.
En la semana del Super Bowl (el cual sucederá el 8 de febrero de 2026) se elegirá a los dos ganadores de las becas, quienes asistirán a la ceremonia de los Premios Nacionales de la Juventud de la HHF.
Los apoyos económicos serán patrocinados por la empresa multinacional Procter & Gamble, la cual también le dará una beca de 5 mil dólares a los otros seis finalistas.
Quiénes ganaron las becas de la NFL en 2024
El sitio Play Football de la NFL recordó que en 2024 los ganadores de las becas de 25 mil dólares fueron Sophie Guitron y Mariano Talamantez, ambos de ascendencia mexicana.
Sophie Guitron se dedicó al fútbol bandera después de recuperarse de una cirugía a corazón abierto que le realizaron a los 11 años para tratar una enfermedad cardíaca congénita.
Guitron representó al equipo de Los Angeles Rams, quienes la eligieron por ser miembro de la Selección Nacional Femenina Sub-17 de Fútbol Bandera de Estados Unidos, así como por ser entrenadora juvenil en un programa de voluntariado.
Sophie Guitron continuará con su carrera deportiva en la Universidad Keiser en West Palm Beach, Florida, donde estará becada por su desempeño en el fútbol bandera.
Por el otro lado, Mariano Talamantez fue el candidato de Green Bay Packers por haber sido capitán de su equipo de fútbol americano en dos ocasiones distintas. Él también recibió el reconocimiento al mejor jugador defensivo en la división regional donde participa.
De acuerdo con Play Football, él asistirá a Carthage College en Kenosha, Wisconsin, y seguirá comprometido con su carrera como futbolista.
Otras noticias de Deportes USA
- 1
La advertencia a los conductores en Chicago: de cuánto es la multa por llevar banderas en el auto
- 2
Arnold Schwarzenegger vuelve a la carga contra Gavin Newsom en California: “Es una locura permitirlo”
- 3
Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este lunes 15 de septiembre
- 4
El niño prodigio de Pensilvania que tiene 9 años y estudia neurociencias en la universidad: “Quiero ser neurocirujano”