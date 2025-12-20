Hígado graso: los tres cambios que recomiendan los médicos para revertirlo sin pastillas

El hígado graso es una de las patologías hepáticas más extendidas en Estados Unidos y, en muchos casos, puede mejorar sin tratamiento farmacológico. De acuerdo con el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (Niddk, por sus siglas en inglés), la pérdida gradual de peso, la modificación de la dieta y la reducción del alcohol constituyen los tres pilares centrales para bajar la grasa acumulada en el órgano y frenar su progresión.

¿Qué es el hígado graso y cómo se manifiesta?

La enfermedad hepática grasa no alcohólica, conocida como Nafldo o Masld, se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en el hígado sin que exista consumo elevado de alcohol.

La pérdida gradual de peso, la alimentación adecuada y la reducción del alcohol son los ejes centrales para disminuir la grasa hepática Freepick

Según el Niddk, esta patología puede presentarse de dos formas:

La primera es el hígado graso no alcohólico ( NAFL , por sus siglas en inglés), una variante más leve, con grasa hepática, pero sin inflamación significativa ni daño estructural.

( , por sus siglas en inglés), una variante más leve, con ni daño estructural. La segunda es la esteatohepatitis no alcohólica (NASH, por sus siglas en inglés) que es una forma más grave que incluye inflamación y lesión del tejido hepático, con riesgo de fibrosis, cirrosis e incluso cáncer de hígado.

¿Quiénes son propensos a tener hígado graso?

El hígado graso resulta más frecuente en personas con obesidad, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, colesterol elevado y síndrome metabólico. Estudios citados por el Niddk indican que hasta tres de cada cuatro personas con sobrepeso presentan Nafld, y que la prevalencia supera el 90% en casos de obesidad severa.

La enfermedad hepática grasa no alcohólica se produce por acumulación de grasa en el hígado sin consumo elevado de alcohol Freepick

La enfermedad puede aparecer a cualquier edad, incluso en la infancia. El organismo estima que cerca del 10% de los niños y adolescentes en Estados Unidos presenta esta condición.

Según estimaciones del organismo, alrededor del 24% de los adultos en Estados Unidos tiene Nafld, mientras que entre 1,5% y 6,5% desarrolla NASH. La mayoría de los casos permanece sin diagnóstico debido a que el cuadro no suele generar síntomas.

Los tres cambios clave para revertir el hígado graso sin medicación

La primera recomendación de los médicos es bajar de peso de forma gradual en personas con sobrepeso u obesidad. La evidencia clínica muestra que una reducción sostenida del peso corporal disminuye la grasa acumulada en el hígado y, en algunos casos, disminuye la inflamación asociada a NASH.

El Niddk advierte que la pérdida rápida de peso, la malnutrición y las dietas extremas pueden empeorar la condición hepática, por lo que sugiere cambios progresivos y sostenibles, con seguimiento médico.

En segundo lugar, el organismo federal aconseja modificar la calidad de las grasas y los azúcares. Recomienda limitar grasas saturadas y trans por su alta densidad calórica y su vínculo con la obesidad, y priorizar grasas insaturadas, en especial omega-3, que también reducen el riesgo cardiovascular, la principal causa de muerte en personas con Nafld.

El hígado graso es una enfermedad frecuente que, en muchos casos, puede mejorar sin medicación mediante cambios sostenidos en el estilo de vida Freepick

Además, recomienda aumentar alimentos de bajo índice glucémico —frutas, verduras y cereales integrales— porque generan subas más moderadas de la glucosa. Un punto central consiste en evitar azúcares simples, sobre todo fructosa, presente en bebidas azucaradas, gaseosas, jugos industriales y tés endulzados, ya que se asocia con mayor acumulación de grasa hepática.

Por último, los especialistas indican minimizar o evitar el alcohol. Aunque el hígado graso no se origina por su consumo, el Niddk señala que el alcohol agrava el daño existente y puede acelerar la progresión hacia NASH o cirrosis, incluso con ingestas moderadas. La reducción del alcohol forma parte del abordaje integral para proteger la función hepática y disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo.