Hombre chino que documentó presuntos campos para uigures podría ser expulsado de EE. UU.

Un hombre chino que filmó los lugares donde presuntamente se cometen violaciones de derechos humanos contra los uigures enfrenta el riesgo de ser expulsado de Estados Unidos y, potencialmente, volver a China, según dijeron su abogado y su madre a la AFP.

Guan Heng, de 38 años, tuvo el lunes una audiencia de inmigración en Nueva York, explicó su madre en una entrevista.

Guan fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en agosto.

"Estoy muy preocupada de que las cosas vayan a ser muy malas para él si lo obligan a regresar", dijo en chino la madre de Guan, Luo Youn, a la AFP.

La próxima audiencia será en enero, afirmó el abogado de Guan, Chen Chuangchuang. Señaló que fue detenido por entrar de manera irregular al país, aunque estaba solicitando asilo.

Se espera que un juez decida si Guan deberá ser enviado a Uganda para su solicitud de asilo, ya que este país ha aceptado recibir a personas deportadas de Estados Unidos.

Chen prometió impugnar este intento, al alegar que hay una probabilidad significativa de que Guan sea enviado de regreso a China desde Uganda.

A finales de 2021, Guan publicó un video de 20 minutos en el que mostraba su viaje por la región noroccidental de Xinjiang, en China.

Visitó los lugares donde, de acuerdo con una investigación de BuzzFeed, estaban ubicados centros de detención de uigures y otras minorías musulmanas.

Organizaciones de defensa de derechos humanos acusan a Pekín de haber iniciado en 2017 una represión sistemática contra los uigures. China niega de manera rotunda esas acusaciones.

Guan huyó de su país después de grabar los videos y entró a Estados Unidos tras viajar por Sudamérica.

Los defensores de Guan aseguran que está detenido en un centro del condado de Broome, en el norte del estado de Nueva York.